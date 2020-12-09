Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'dan yürek burkan açıklama

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide yer alan usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, Ekim ayında akciğer kanserine yenik düşmüş ve hayatını kaybetmişti. Usta oyuncu özellikle Kurtlar Vadisi dizisindeki Testere Necmi rolüyle akıllarda yer edinmiştir.

Uzun süren kanser savaşını kaybeden usta oyuncu Ekim ayında hayat gözlerini yummuştu. Ünlüoğlu’nun eşi, Nişantaşı’na kameralara yansıdı. Parmağındaki yüzüğün hala durmasına dikkatleri çekerken, Gülenay Kalkan “Bu alyans hayatımın sonuna kadar parmağımda kalacak" diyerek yürekleri burktu.