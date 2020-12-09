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Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'dan yürek burkan açıklama

Geçtiğimiz günlerde vefat eden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay Kalkan, Nişantaşı’nda görüntülendi. Parmağındaki alyansı duran Gülenay Kalkan, alyansını bir ömür boyu takacağını söyledi.

09 Aralık 2020 Çarşamba 23:25
Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'dan yürek burkan açıklama
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Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide yer alan usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, Ekim ayında akciğer kanserine yenik düşmüş ve hayatını kaybetmişti. Usta oyuncu özellikle Kurtlar Vadisi dizisindeki Testere Necmi rolüyle akıllarda yer edinmiştir.

Uzun süren kanser savaşını kaybeden usta oyuncu Ekim ayında hayat gözlerini yummuştu. Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay Kalkan, Nişantaşı’na kameralara yansıdı. Parmağındaki yüzüğün hala durmasına dikkatleri çekerken, Gülenay Kalkan “Bu alyans hayatımın sonuna kadar parmağımda kalacak" diyerek yürekleri burktu.



Son Güncelleme: 09.12.2020 23:25
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Anahtar Kelimeler:
Tarık ünlüoğluGülenay Kalkan
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