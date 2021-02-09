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Tarık Buğra kim? Tarık Buğra'nın hayatı ile eserleri

Tarık Buğra, Cumhuriyet Dönemi’nde Türk Edebiyatı’nın en tanınan yazarları arasındadır. Buğra’nın en çok tanınan eserleri içinde romanları yer alıyor. 1991 yılında “Devlet Sanatçısı” unvanına layık görülmüştür.

09 Şubat 2021 Salı 21:44
Tarık Buğra kim? Tarık Buğra'nın hayatı ile eserleri
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Tam ismi Süleyman Tarık Buğra olan yazar, 02.09.1918 yılında dünyaya gelmiş, 26.02.1994 yılında da vefat etmiştir. Asıl mesleği gazetecilik olan Buğra; roman, hikaye, oyun ile fıkra yazarı.

Akşehir doğumlu olan Buğra, ilk ile ortaokulunu memleketinde okudu, sonrasında yatılı okumak için İstanbul Lisesi’ne kayıt yaptırdı. 1936 yılında Konya Lisesi’nden mezun olarak, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kayıt yaptırdı. 2 sene sonrasında Hukuk Fakültesi’ne, ardından da Edebiyat Fakültesi’ne kayıt yaptırdı. Edebiyat Fakültesi’nden ise mezuniyet tezi vermeden ayrıldı.

Gazetecilik hayatı ise 1947 yılında başladı. 1951 sonrası Milliyet, Vatan, Yenigün, Yeni İstanbul gibi gazetelerle haftalık Yol Dergisi’nde yazmaya başladı. Yazdığı gazeteler ile dergilerin kimisinde yazı işleri müdürlüğü de yaptı.

Devlet Tiyatroları’nda Edebi Kurul Başkanlığı’nda Edebi Kurul Üyesi olarak yer aldı. Başlarda hikaye yazmış, sonrasında ise ayrıntıları ile roman yazmıştır. Kurtuluş Savaşı’na merkez yerine kasabadan baktığı “Küçük Ağa” eseri, yakın zamana resmi tarih açısından farklı bir bakış kazandırmıştır.

Romanın devamı olarak 1967’de “Küçük Ağa Ankara’da” adı ile yayımlamıştır. Firavun İmanı, Dönemeçte, Gençliğim Eyvah, Yağmur Beklerken adlı romanlarında ise Cumhuriyet döneminin farklı evreleri, demokrasiye geçiş dönemi vb. konular işlemiştir.

Osmanlı İmparatorluğu kuruluşunu anlatan Osmancık romanı ile Milli Kültür Vakfı Edebiyat Armağanı, Yağmur Beklerken isimli eseri ile de Türkiye İş Bankası Büyük Ödülü’ne layık görülmüştür.



Son Güncelleme: 09.02.2021 21:44
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