Tardu Flordun'u tanıyamayacaksınız!

Tardu Flordun, 2000 yılında yayınlanan Evdeki Yabancı dizisiyle sektöre adımını atmıştı. Yakışıklı oyuncu kısa sürede ünlenmişti. 2005 yılında Davetsiz Misafir dizisinde Pınar Altuğ ile başrol oynayan Flordun, başrollerinde Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in yer aldığı Binbir Gece dizisiyle kariyerinin zirvesini yaşamıştı.

Tardu Flordun çok uzun bir süre ekranlardan uzak kalmıştı. Oyuncunun son halini kimse tanıyamadı. Sosyal medya yayılan fotoğrafında ünlü oyuncunun oldukça yaşlandığı ve göz altı torbalarını aldırması sebebiyle yüzünün şiştiği fark edildi.

