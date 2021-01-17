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Tanınmayacak halde! Loni Willison, sokaklarda hayatını devam ettiriyor!

Loni Willison'un son hali görenleri şaşkına çevirdi. Sokaklarda yaşayan ve geçimini çöplerden sağlayan, bir zamanların ünlü siması Loni Willison, tanınmayacak bir halde.

17 Ocak 2021 Pazar 18:59
Tanınmayacak halde! Loni Willison, sokaklarda hayatını devam ettiriyor!
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1989-2001 tarihlerinde ekranlarda yer alan 'Sahil Güvenlik' isimli dizide yer alan oyuncu Jeremy Jackson'ın model olan eski eşi Loni Willison, tanınmaz halde.

37 yaşında olan Willision, Califonia sokaklarında çöplerden bir şeyler karıştırırken objektiflere takıldı.

Gri bir tayt, beyaz kazak ve siyah bir mont ile Loni Willison, tüm eşyalarını bir tekerlekli araba ile yanında taşıdığı görüntülendi.

Ayağında ayakkabısı dahi bulunmadan kırmızı-beyaz renkli çorapları ile sokaklarda dolaşan Loni Willison, çevrede bulunan insanların tuhaf bakışlarına takılmadı.

2012 senesinde Jeremy Jackson ile evlenen Loni Willison'ın eşinden şiddet gördüğünü iddia etmişti.

Bir küs bir barışık aşk yaşayan çift, 2014 senesinde ayrılma kararı almışlardı.

 



Son Güncelleme: 17.01.2021 18:59
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