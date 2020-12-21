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Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çiftinin nikah tarihi belli oldu

Mucize Doktor dizisinin sevilen ismi Taner Ölmez geçtiğimiz günlerde Ece Çeşmioğlu ile nişanlanmıştı. Genç çiftin nikah tarihi belli oldu.

21 Aralık 2020 Pazartesi 17:02
Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çiftinin nikah tarihi belli oldu
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Fox TV ekranlarından yayınlanan ve çok sevilen Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterine hayat veren Taner Ölmez nişanlısı Ece Çeşmioğlu ile evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Geçtiğimiz aylarda nişanlanan çiftin nikah tarihi belli oldu.

Sevilen oyuncu Taner Ölmez, Haziran ayında nişanlandıklarını ve 2021 yılının Haziran ayında da evleneceklerini açıkladı. Ölmez, pandemi bitmese dahi sınırlı sayıda davetliyle nikahın yapılacağını da sözlerine ekledi.



Son Güncelleme: 21.12.2020 17:02
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Anahtar Kelimeler:
Taner ölmezNikahEvlilikEce çeşmioğlu
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