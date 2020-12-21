Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çiftinin nikah tarihi belli oldu

21 Aralık 2020 Pazartesi 17:02
Fox TV ekranlarından yayınlanan ve çok sevilen Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterine hayat veren Taner Ölmez
nişanlısı Ece Çeşmioğlu ile evlilik
yolunda ilk adımı atmıştı. Geçtiğimiz aylarda nişanlanan çiftin nikah
tarihi belli oldu.
Sevilen oyuncu Taner Ölmez, Haziran ayında nişanlandıklarını ve 2021 yılının Haziran ayında da evleneceklerini açıkladı. Ölmez, pandemi bitmese dahi sınırlı sayıda davetliyle nikahın yapılacağını da sözlerine ekledi.
Son Güncelleme: 21.12.2020 17:02
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