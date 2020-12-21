Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çiftinin nikah tarihi belli oldu

Fox TV ekranlarından yayınlanan ve çok sevilen Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterine hayat verennişanlısı Ece Çeşmioğlu ileyolunda ilk adımı atmıştı. Geçtiğimiz aylarda nişanlanan çiftintarihi belli oldu.

Sevilen oyuncu Taner Ölmez, Haziran ayında nişanlandıklarını ve 2021 yılının Haziran ayında da evleneceklerini açıkladı. Ölmez, pandemi bitmese dahi sınırlı sayıda davetliyle nikahın yapılacağını da sözlerine ekledi.