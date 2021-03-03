Tammy Hembrow pozlarıyla nefes kesmeye devam ediyor!

Sanal alemde yaptığı paylaşımlarıyla ününe ün katan Avustralya fitness modeli Tammy Hembrow nefesleri kesmeye devam ediyor.

26 yaşındaki ünlü fitness modeli karantina sürecinde yaptığı paylaşımlarıylada İnstagramda öne çıkmış ve milyonlarca takipçi kazanmıştı.

Kardashian gibi modeller ile birlikte de çalışmış olan fitness modeli paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.

İddialı pozlar veren ve bunları takipçileriyle paylaşan Tammy Hembrow şu sıralar karantina sonrasında ailesiyle birlikte çıktığı tatilin keyfini çıkarıyor.

Sanal alemde kendisini takip eden 12 milyon takipçisini ihmal etmeyen Tammy Hembrow yaptığı paylaşımlarıyla fit vücudunu ve güzelliğini ön plana çıkarıyor.

İşte ünlü fitness modeli Tammy Hembrow'un birbirinden özel o pozları ;