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Tamer Karadağlı’nın genç sevgilisini görenler tepki yağdırdı

1967 doğumlu ünlü oyuncu Tamer Karadağlı kendisinden yaşça küçük sevgilisi ile Nişantaşı’nda görüntülendi. Aralarında 30 yaş farkı bulunan Tamer Karadağlı’nın genç sevgilisi kim?

02 Ocak 2021 Cumartesi 17:32
Tamer Karadağlı’nın genç sevgilisini görenler tepki yağdırdı
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53 yaşındaki ünlü oyuncu Tamer Karadağlı uzun süredir beraber olduğu ve kendisinden 30 yaş küçük olan piyanist Iraz Yıldız Nişantaşı’nda beraber görüntülendi. Kız arkadaşı ile Nişantaşı’na gezmeye, yılbaşı alışverişi yaptıklarını belirterek geldiğini söyleyen Karadağlı magazin muhabirlerinin sorularına sinirlenince sert tepkiler gösterdi. Aralarında ki yaş farkından kaynaklı ise vatandaşlar tarafından eleştirilere maruz kalındı.

Tamer Karadağlı’nın kız arkadaşı Iraz Yıldız kimdir?

 

1997 doğumlu olan 23 yaşındaki Iraz Yıldız 6 yaşındayken piyano eğitimi alarak kendini küçük yaşlarda geliştirmeye başlamıştır. Başarılı müzik hayatına sahip Yıldız “Fazıl say ve Arkadaşları” projeleri gibi birçok müzik alanında başarılara imza atarak adını duyurmuştur. Şu an ise Tamer Karadağlı ile bir birlikteliği vardır.

 



Son Güncelleme: 02.01.2021 17:32
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Anahtar Kelimeler:
Tamer KaradağlıIraz Yıldız
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