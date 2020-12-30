Tamer Karadağlı Iraz Yıldız çifti Nişantaşı'nda görüntülendi

53 yaşındaki Tamer Karadağlı kendinden 30 yaş küçük olan sevgilisi 23 yaşındaki Iraz Yıldız ile Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Gazetecilerin sorularına herhangi yanıt vermeyen ikili yürüyerek uzaklaştılar.

Çift daha önce de Nişantaşı’nda görülmüştü. Tamer Karadağlı kendisine Iraz Yıldız hakkında sevgiliniz mi sorularına yanıt vermeyerek aracına binerek oradan ayrılmıştı.

Iraz Yıldız Kimdir?

1997 yılında dünyaya gelen Iraz Yıldız, Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda okumuştur. Piyano çalan Yıldız, Fazıl ve Arkadaşları, Antalya Piyano Festivali gibi konserlerde sahne almıştır. Yetenekli güzel şu anda Brüksel Royal Konservatuvarı’nda Bart van de Roer ile beraber çalışmalarını sürdürmektedir.