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Tamer Karadağlı ile genç sevgilisi Iraz Yıldız birlikte görüntülendi

Sevilen oyuncu Tamer Karadağlı’nın genç sevgilisi Iraz Yıldız’la birlikte görüntülenmesi magazin gündeminde bomba gibi karşılandı. Özel hayatı ile gündemden düşmeyen ünlü oyuncu kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi.

30 Aralık 2020 Çarşamba 12:52
Tamer Karadağlı ile genç sevgilisi Iraz Yıldız birlikte görüntülendi
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Yıllar önce yayınlanan ve 7’den 70’e herkesin beğeniyle izlediği Çocuklar Duymasın dizisiyle adını duyuran ve geniş kitlelere ulaşan Tamer Karadağlı, yeni sezonda bir TV kanalının iddialı yapımlarından biri olan Savaşçı dizisinin kadrosuna dâhil oldu. İş hayatıyla gündemde olan ünlü oyuncu, özel hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

KOMBİNLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Usta oyuncu, bir süre önce kendisinden 30 yaş küçük olan 23 yaşındaki Iraz Yıldız ile Nişantaşı'nda yürürken görüntülendi. 53 yaşında olan Karadağlı'nın sevgilisi Yıldız ile deri ceket kombini yapması ise dikkatlerden kaçmadı.

GEÇEN SENE FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞTI

Çok fazla gözler önünde olmayan çift ara sıra sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunuyor.Tamer Karadağlı geçen sene sosyal medya hesabı üzerinden  Iraz Yıldız ile çektirdiği bir fotoğrafını paylaşarak geleceğin starı ,müthiş bir yetenek. Adını çok duyacaksınız diyerek not düşmüştü.



Son Güncelleme: 30.12.2020 12:52
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Anahtar Kelimeler:
Tamer KaradağlıIraz Yıldız
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