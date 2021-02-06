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Takipçisini geri çevirmedi! Enes Batur, takipçisinin kız isteme törenine katıldı

Sosyal medya fenomeni Enes Batur, takipçisi tarafından gelen isteğe onay verdi. Batur, babası ve annesini kaybeden bir takipçisinin kız isteme merasimine katılarak, çiftin söz kurdelesini kesti.

06 Şubat 2021 Cumartesi 05:54
Takipçisini geri çevirmedi! Enes Batur, takipçisinin kız isteme törenine katıldı
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Milyonları aşkın takipçiye sahip olan sosyal medya fenomeni Enes Batur, takipçisi tarafından kendisine gelen bir istek sonrasında kendisini kız isteme merasiminde buldu.

O anları hesabından paylaştı 

İnstagram’dan gelen, "Eğer kız istemeye benimle gelir, kurdelemizi de kesersen beni çok mutlu edersin. Aşırı mutlu olurum." Mesajının sonrasında şaşıran Batur, takipçisinden gelen isteğe sırt çevirmedi.

Takım elbisesi ile kız istemek için hazır olan Batur, o anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmaktan geri kalmadı.

 

"Hayatımın en garip günüydü" 

Takipçilerinden bini aşkın beğeni ve yorum alan Enes Batur, gönderisinde "Hayatımın en garip günüydü." İfadelerine yer verdi.

 



Son Güncelleme: 06.02.2021 05:54
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Anahtar Kelimeler:
EnesBaturSosyalMedya
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