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Survivor’ın Genç Yakışıklı Çocuğu Batuhan Adada Aşk Yaşıyor! Gündeme Bomba Gibi Düştü, Hayranları Adada O İsmi Didik Didik Aramaya Başlad

Survivor All Star diğer senelere oranla büyük heyecanla devam ediyor.

22 Mart 2022 Salı 13:35
Survivor’ın Genç Yakışıklı Çocuğu Batuhan Adada Aşk Yaşıyor! Gündeme Bomba Gibi Düştü, Hayranları Adada O İsmi Didik Didik Aramaya Başlad
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Survivor All Star diğer senelere oranla büyük heyecanla devam ediyor. Yarışmanın başlaması ile birlikte internet ortamında fandomlar tüm güçlerini rakipleriyle savaştırırken adadan gelen haberler doğrultusunda ise ortalık yangın yerine dönüyor. Adada daha önce Nisa ile Ogeday aşkı olduğu iddia edilirken sonrasında Mert ile Sude ilişkisinin yaşanması bu sene ortalığı hepten karıştırdı.

Geçtiğimiz senelerde de adada yer alan Batuhan’ın ismi aşk ile gündeme gelmeye devam ediyor. Bu sene de Gönüllüler takımından o isim ile aşk yaşadığı iddia edilirken gelen bilgiler sonrasında hayranları deliye döndü! Batuhan çok gecikmeden açıklamalar yapsa da ikilinin ilişkisinin gerçek olup olmadığı merak edilen konular arasında kendine yer edinmişe benziyor.

BATUHAN KARACAKAYA VE YAĞMUR BANDA AŞK MI YAŞIYOR?

Ada da kendi takım arkadaşları ve de karşı takımda ki olayları ile gündemden eksik olmayan Batuhan Karacakaya şimdilerde ise gündeme Yağmur Banda ile aşk yaşadığı iddiası ile düştü. Magazin gündeminde bomba etkisi yaratan bu olay sonrasında ise Batuhan Karacakaya açıklamalarda bulundu.

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişmeler sonrasında Batuhan Karacakaya açıklamalarda bulunarak, izleyicilerine bir de mesaj bıraktı. İşte o gelişmeler, detaylar haberin devamında. İçeriği okumaya devam edin!

ADIMI KİMSEYLE BİRLİKTE KULLANMAYIN!

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında Batuhan’dan açıklama gecikmedi. İşte o açıklamalar.. “Ben yarışmaya kupayı kazanmak ve Survivor olmak için geldim. Ben oraya sevgilim veya bir kız arkadaşım olsun diye gelmedim. Beni birileriyle ne kadar yakıştırıyor olsanız da adımı kimsenin yanında geçirmeyin.”

Bu açıklamalar sonrasında ise Yağmur Banda tarafında herhangi bir açıklama gelmezken Batuhan Karacakaya ise son noktayı koymuş oldu.

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