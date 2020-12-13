Survivor'ın eski şampiyonu Turabi Çamkıran koronavirüse yakalandı

Survivor yarışmasındaçifte şampiyonuTurabi Çamkıran’ın koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Uzun süre gündemden düşmeyen isimlerden Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

‘’Gerçekten çok acı çekiyorum’’

Geçtiğimiz yıllarda Amerika’da bir yarışmada da birincilik elde ederek büyük ödülün sahibi olan Turabi Çamkıran, son paylaşımıyla sevenlerini üzdü. 33 yaşındaki Çamkıran, koronavirüse yakalandığını söyleyerek ‘’Gerçekten çok acı çekiyorum, lütfen herkes çok dikkat etsin’’ ifadelerini kullandı.