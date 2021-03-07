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Survıvor yarışması ile tanınan Elif Şadoğlu’nun değişimi şok etti

Survıvor yarışmasına katılan ve başarılı bir performans sergileyen Elif Şadağlu, şimdilerde değişen görüntüsüyle oldukça dikkat çekti.

07 Mart 2021 Pazar 22:52
Survıvor yarışması ile tanınan Elif Şadoğlu’nun değişimi şok etti
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Survıvor yarışmasındaki halinden eser kalmayan Şadoğlu, estetik operasyonu geçirdikten sonra oldukça değişim gösterdi. Yaptığı estetiklerle güzelliğine güzellik katan Şadoğlu, büyük bir beğeni topladı.



Son Güncelleme: 07.03.2021 22:52
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorElif ŞadoğluEstetikDeğişim
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