Survıvor yarışması ile tanınan Elif Şadoğlu’nun değişimi şok etti
Survıvor yarışmasına katılan ve başarılı bir performans sergileyen Elif Şadağlu, şimdilerde değişen görüntüsüyle oldukça dikkat çekti.
07 Mart 2021 Pazar 22:52
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Survıvor yarışmasındaki halinden eser kalmayan Şadoğlu, estetik operasyonu geçirdikten sonra oldukça değişim gösterdi. Yaptığı estetiklerle güzelliğine güzellik katan Şadoğlu, büyük bir beğeni topladı.
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