Survivor Sahra Işık çok değişti!

Acun Ilıcalı’nın en çok izlenen programında 4’er yıl arayla 2 kez yarışmacı olan Sahra Işık’ın son hali görenleri şaşırttı.

Sahra Işık, 2014 ve 2018 yıllarında hem performansıyla hem hırsıyla hem de ada hayatıyla sürekli gündeme geliyordu. Bena Canbeldek’le aralarında çıkan kavga günlerce konuşulmuştu.

Işık, 2018-All Star yarışmasının final gününde sevgili’den evlilik teklifi almıştı.

Sahra Işık, 2013 Best Model yarışmasında 3. olmuştu. Işık, Türkiye’yi Malezya’da temsil etmişti.

Işık, ufak ufak birkaç estetik operasyon geçirmiş. Ufak değişiklikler sayesinde daha da güzelleşmiş.