Survivor Nisa ve Barış öpüşme videosu sonrası ilanı aşk geldi! Survivor Nisa ve Barış kaç yaşında?

Survivor 2020’nin en çok konuşulan yarışmacılarından Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı’nın olay yaratan bir görüntüsü ortaya çıktı. Daha önce ilişkileri olduğu konuşulan ikilinin öpüştüğü anlar sosyal medyaya düştü. Yarışmada pek anlaşamayan Nisa ve Barış, ilişkilerini doğrulayarak sosyal medya hesaplarından açıklama yaptılar.

İşte o açıklama:

Barış Murat Yağcı kimdir?

1991 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitim görmektedir. Efes Pilsen Spor Kulübünde profesyonel basketbol hayatına başlayan Yağcı, geçirdiği sakatlık nedeniyle spor hayatına veda etmiş ve modelliğe adım atmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasında birinci olan Barış Murat Yağcı, oyunculuk eğitimi alarak ‘Kocamın Ailesi’ dizisinde ilk ekran deneyimini yaşamıştır. Daha sonra ‘Kiralık Aşk’ ve ‘Şevkat Yerimdar’ dizilerinde oynayan oyuncu, Acun Ilıcalı’nın dikkatini çekmeyi başararak Survivor 2020’de yarışarak ikinci olmuştur.

Survivor Nisa kimdir?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag’da doğmuştur. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti’nde yüzücülük yapmış, daha sonra profesyonel kayak yapmaya davet edilmiş ancak dağlar Prag’a uzak olduğu için teklifi reddetmiştir.

8 yaşında profesyonel tenis hayatına başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka’da 15 yıl oynamıştır. Sonrasında yüzmeyi bırakarak yüzme hocası olmuş ancak takım sporuna ihtiyacı olduğu için voleybol oynamaya başlamıştır. 2018’de Çek Cumhuriyeti’nde U20 kategorisinde ikincilik elde etmiştir. 2020 yılında da Survivor 2020’de yarışmıştır.