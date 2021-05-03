İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...

Survivor İsmail nişanlısı Gamze Atakan kimdir, Gamze Atakan instagram adresi nedir?

Survivor 2021 yarışmacısı İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir? Gamze Atakan nereli? Gamze Atakan kaç yaşında? Herkes tarafından merakla Survivor 2021 yarışmacısı İsmail'in nişanlı olduğu Gamze Atakan'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve hayatına dair detaylar araştırılıyor. İşte Survivor İsmail'in nişanlısı Gamze Atakan hakkında detaylar...

03 Mayıs 2021 Pazartesi 20:41
Survivor İsmail nişanlısı Gamze Atakan kimdir, Gamze Atakan instagram adresi nedir?
Takip Et:

Herkes tarafından merakla Survivor 2021 yarışmacısı İsmail Balaban’ın nişanlısı Gamze Atakan’ın kim olduğu ve hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor. İşte Survivor İsmail’in nişanlısı Gamze Atakan hayatına dair detaylar…

Survivor İsmail’in nişanlısı Gamze Atakan kimdir, kaç yaşında?

Survivor yarışmacısı İsmail Balaban’ın nişanlısı olarak gündem konusu olan Gamze Atakan’ın hayatına dair detaylar herkes tarafından meraklı bir şekilde araştırılıyor. Gamze Atakan ve İsmail Balaban çifti 2020 senesinde nişan yüzüğü takmışlardır. Gamze Atakan ve İsmail Balaban çiftinin nişan yüzüklerini ise Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi takmıştır. Finike Belediyesine ait sosyal  medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Antalya'nın başpehlivanı sarı fırtına lakaplı İsmail Balaban ve Gamze Atakan'ın nişan yüzüklerinin Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ve Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk tarafından takıldığını, çifte ve ailelerine bir ömür mutluluklar dilediklerini belirten cümlelerin içerdiği paylaşım yapıldı. 

Survivor 2021 yarışmasına nişanlısı İsmail’i uğurlayan Gamze Atakan, ''Yolun bahtın açık olsun. Allah utandırmasın. Şampiyon olacaksın. Biliyorum. Seni çok seviyorum.'' Şeklinde paylaşım yapmıştı.

Gamze Atakan, İsmail Balaban ile nişan töreninin  sonrasında yapmış olduğu paylaşımında “Bir yıl önce bugün söz verdik.'' şeklinde ifadeler kullandı.

Gamze Atakan, eğitimini Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümünde tamamlamıştır. Antalya ilinin Finike ilçesinde hayatını sürdüren Gamze Atakan iyi seviyede İngilizce bilmektedir. 




Son Güncelleme: 03.05.2021 20:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Survivor İsmailSurvivor 2021Gamze AtakanGamze Atakan Kimdir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bill Gates boşanıyor mu? Bill Gates neden boşanıyor?
Bill Gates boşanıyor mu? Bill Gates neden boşanıyor?
BBG 06 Alper kimdir, neden öldü?
BBG 06 Alper kimdir, neden öldü?
Almeda Abazi bebeğinin cinsiyeti ne? Almeda Abazi doğum yaptı mı, bebeğinin adını ne koydu?
Almeda Abazi bebeğinin cinsiyeti ne? Almeda Abazi doğum yaptı mı, bebeğinin adını ne koydu?
Rapçi Murda bebeği neden öldü?
Rapçi Murda bebeği neden öldü?
Murda kimdir, gerçek adı ne? Rapçi Murda nereli?
Murda kimdir, gerçek adı ne? Rapçi Murda nereli?
Yıldız Tilbe Tarkan'ı challengeye davet etti. Tarkan'ın cevabı dikkat çekti. Challenge nedir ne anlama gelir?
Yıldız Tilbe Tarkan'ı challengeye davet etti. Tarkan'ın cevabı dikkat çekti. Challenge nedir ne anlama gelir?

Popüler Haberler

SSK’lılar hangi hallerde rapor parası alabilir? Rapor parası kaç gün sonra alınır?
Bugün kimin maçı var? TV 4 Mayıs 2021 Salı canlı maç yayın saatleri
Şok Market 7 - 11 Mayıs 2021 hafta sonu indirimli ürünler kampanyası
Market yasakları hangi ürünleri kapsıyor? Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, hangi ürünler satılabilecek?
Ziraat Bankası faizsiz kredi avantajları 5 Mayıs 2021 Çarşamba
Kenya’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
Makedonya güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2021
Zehirli Çiçekler konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Koronavirüs Havuz ve denizden bulaşır mı?
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı? İki ayrı yasa teklifi mecliste
Rüyada araba alma görmek ne anlama gelir? Rüyada araba alma görmek anlamı, tabiri nedir?
Kefaret dizisi Elif kimdir? Lavinya Ünlüer kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Günlük burç yorumları; 2 Mayıs 2021 Pazar burç yorumları
Bugün 1 Mayısıs Cumartesi kargolar dağıtım yapıyor mu? Kargolar kaça kadar dağıtım yapacak?
Fox TV canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Türk Telekom nereye, nasıl şikayet edilir? SMS ile şikayet kaydı
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 5 Mayıs 2021 Çarşamba
Altın ne kadar oldu? 5 Mayıs 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 5 Mayıs 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Kanal D canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
QNB Finansbank 0,79 faizli uzun vadeli borç transfer ve yapılandırma kredi kampanyası

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.