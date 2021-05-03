Survivor İsmail nişanlısı Gamze Atakan kimdir, Gamze Atakan instagram adresi nedir?

Herkes tarafından merakla Survivor 2021 yarışmacısı İsmail Balaban’ın nişanlısı Gamze Atakan’ın kim olduğu ve hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor. İşte Survivor İsmail’in nişanlısı Gamze Atakan hayatına dair detaylar…

Survivor İsmail’in nişanlısı Gamze Atakan kimdir, kaç yaşında?

Survivor yarışmacısı İsmail Balaban’ın nişanlısı olarak gündem konusu olan Gamze Atakan’ın hayatına dair detaylar herkes tarafından meraklı bir şekilde araştırılıyor. Gamze Atakan ve İsmail Balaban çifti 2020 senesinde nişan yüzüğü takmışlardır. Gamze Atakan ve İsmail Balaban çiftinin nişan yüzüklerini ise Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi takmıştır. Finike Belediyesine ait sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Antalya'nın başpehlivanı sarı fırtına lakaplı İsmail Balaban ve Gamze Atakan'ın nişan yüzüklerinin Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ve Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk tarafından takıldığını, çifte ve ailelerine bir ömür mutluluklar dilediklerini belirten cümlelerin içerdiği paylaşım yapıldı.

Survivor 2021 yarışmasına nişanlısı İsmail’i uğurlayan Gamze Atakan, ''Yolun bahtın açık olsun. Allah utandırmasın. Şampiyon olacaksın. Biliyorum. Seni çok seviyorum.'' Şeklinde paylaşım yapmıştı.

Gamze Atakan, İsmail Balaban ile nişan töreninin sonrasında yapmış olduğu paylaşımında “Bir yıl önce bugün söz verdik.'' şeklinde ifadeler kullandı.

Gamze Atakan, eğitimini Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümünde tamamlamıştır. Antalya ilinin Finike ilçesinde hayatını sürdüren Gamze Atakan iyi seviyede İngilizce bilmektedir.