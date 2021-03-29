Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk bikinili pozlarıyla Dominik'te şov yaptı

Eski Survivor yarışmacılardan Berkan Karabulut Dominik'te düzenlenen birleşme partisine sevgilisi Lale Onuk ile katıldı. Yapılan partide sevgilisini yalnız bırakmayan ve ona eşlik eden Lale Onuk Dominik’te fırsattan istifade denizin keyfini çıkarmayı da ihmal etmedi.

Survivor Berkan Karabulut ile pozlarını sosyal medyadan paylaşan Lale Onuk bikinili fotoğrafları ile sosyal medyada ilgi odağı olurken güzelliği ile dikkatleri çekti.

Öte yandan İstanbul doğumlu olan 22 yaşındaki Lale Onuk Varşova Sosyal Bilimler ve psikoloji üniversitesi Psikoloji bölümü 2. sınıf öğrencisiyken Miss Turkey 2018'e katılmıştı.

Sosyal medyada da oldukça popüler olan Onuk sevgilisi Berkay Karabulut’un yarışmacı olmasından dolayı sık sık gündem oluyordu.

