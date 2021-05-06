Survivor Batuhan ve Aleyna aşk mı yaşıyor?

Survivor ’da Aleyna ve Batuhan aşk mı yaşıyorlar?

Tv 8 ekranlarına gelen Survivorsında kadın yarışmacılardan birinin elenmesi ile ortalık karıştı. Ünlüler takımında Melis Sezer, Aleyna ile Batuhan’ın kıskandığını belirtiyor. Survivor fragmanında takımların değişmesi ile beraber Batuhan’ın ‘Aleyna Kalaycıoğlu geldi, daha ne isterim’ sözünden sonra ortaya aşk iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Birleşme partisinde ikilinin yakınlaşması takım arkadaşlarının da dikkatlerini çekmiş, aşk iddialarını kuvvetlendirmişti. Gönüllüler takımında yarışan Ayşe röportajı sırasında Batuhan’ın çok nazik biri olduğunu söylemişti. Fakat Aleyna’ya karşı ayrı bir nazik olduğunu belirtmişti. Birleşme partisinde ikilinin sarıldığını bile gördüğünü dile getirdi.

Batuhan ile Aleyna kırmızı takımda ikisinin de olduklarını duyduklarında çok sevinmişlerdi. Bu durum aşk iddiaları daha da kuvvetlendirdi.

