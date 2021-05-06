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Survivor Batuhan ve Aleyna aşk mı yaşıyor?

Tv 8 ekranlarında izleyicilerin ilgi ile takip ettiği Survivor yarışmasında aşk iddiası gündeme bomba gibi düştü. Survivor yarışmacısı olan Batuhan ile Aleyna'nın aşk yaşadıkları konuşuluyor. İkili aynı takımda olmalarından dolayı Batuhan'ın sözleri aşk iddialarını daha da kuvvetlendirdi. Batuhan'ın açıklaması ne? Survivor Aleyna ve Batuhan sevgililer mi? Merak edilenler haberimizde...

06 Mayıs 2021 Perşembe 22:48
Survivor Batuhan ve Aleyna aşk mı yaşıyor?
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Survivor ’da Aleyna ve Batuhan aşk mı yaşıyorlar?

 Tv 8 ekranlarına gelen Survivor yarışmasında kadın yarışmacılardan birinin elenmesi ile ortalık karıştı. Ünlüler takımında Melis Sezer, Aleyna ile Batuhan’ın kıskandığını belirtiyor. Survivor fragmanında takımların değişmesi ile beraber Batuhan’ın ‘Aleyna Kalaycıoğlu geldi, daha ne isterim’ sözünden sonra ortaya aşk iddiaları gündeme bomba gibi düştü. 

Birleşme partisinde ikilinin yakınlaşması takım arkadaşlarının da dikkatlerini çekmiş, aşk iddialarını kuvvetlendirmişti. Gönüllüler takımında yarışan Ayşe röportajı sırasında Batuhan’ın çok nazik biri olduğunu söylemişti. Fakat Aleyna’ya karşı ayrı bir nazik olduğunu belirtmişti. Birleşme partisinde ikilinin sarıldığını bile gördüğünü dile getirdi. 

Batuhan ile Aleyna kırmızı takımda ikisinin de olduklarını duyduklarında çok sevinmişlerdi. Bu durum aşk iddiaları daha da kuvvetlendirdi. 




Son Güncelleme: 06.05.2021 22:48
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorBatuhanAleynaAşkYarışma
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