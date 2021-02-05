Survivor Barış Özbek kimdir?

Tv8 kanalında hafta’nın 5 günü yayınlanan milyonlarca izleyicisi bulunan Survivor yarışmasında ünlü futbolcu Barış Özbek’de yarışmakta.Ünlüler takımında performansı ile dikkat çeken Özbek seyircilerin bir çoğu tarafından kim olduğu merak edilmektedir.

Futbolcu Barış Özbek kimdir?

14 Eylül 1986 senesinde Almanya’nın Castrop Rauxel kentinde dünyaya gelmiştir.BG Schwerin takımında futbol hayatına başlayan Özbek iki yıl boyunca A milli takım forması terletmiştir.Oynadığı 39 maçta 1 golü bulunmaktadır.2007-2008 sezonunda Galatasaray takımına transfer olmuştur.Evli ve bir oğlu bulunmaktadır.

Oynadığı takımlar nelerdir?

Blau-Gelb Schwerin

SG Wattenscheid 09

DJK TuS Hordel

2003-2005 Rot-Weiss Essen

2005-2007 Rot-Weiss Essen

2007-2011 Galatasaray

2011-2013 Trabzonspor

2013-2015 Union Berlin

2015-2016 Kayserispor

2016-2017 MSV Duisburg

2018-2020 Fatih Karagümrük