Survivor Barış Özbek kimdir?

Tv8 kanalında hafta’nın 5 günü yayınlanan milyonlarca izleyicisi bulunan Survivor yarışmasında ünlü futbolcu Barış Özbek’de yarışmakta.Ünlüler takımında performansı ile dikkat çeken Özbek seyircilerin bir çoğu tarafından kim olduğu merak edilmektedir.
Futbolcu Barış Özbek kimdir?
14 Eylül 1986 senesinde Almanya’nın Castrop Rauxel kentinde dünyaya gelmiştir.BG Schwerin takımında futbol hayatına başlayan Özbek iki yıl boyunca A milli takım forması terletmiştir.Oynadığı 39 maçta 1 golü bulunmaktadır.2007-2008 sezonunda Galatasaray takımına transfer olmuştur.Evli ve bir oğlu bulunmaktadır.
Oynadığı takımlar nelerdir?
Blau-Gelb Schwerin
SG Wattenscheid 09
DJK TuS Hordel
2003-2005 Rot-Weiss Essen
2007-2011 Galatasaray
2011-2013 Trabzonspor
2013-2015 Union Berlin
2015-2016 Kayserispor
2016-2017 MSV Duisburg
2018-2020 Fatih Karagümrük