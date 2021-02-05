İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
TÜİK, Türkiye'nin 2020 yılı nüfusunu 83 milyon 614 bin 362 kişi olarak açıkladı
Son Dakika
TÜİK, Türkiye'nin 2020 yılı nüfusunu...

Survivor Barış Özbek kimdir?

Ünlüler takımının futbolcu ismi Özbek'in kim ve yaşının ne olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

05 Şubat 2021 Cuma 01:18
Survivor Barış Özbek kimdir?
Takip Et:

Tv8 kanalında hafta’nın 5 günü yayınlanan milyonlarca izleyicisi bulunan Survivor yarışmasında  ünlü futbolcu Barış Özbek’de yarışmakta.Ünlüler takımında performansı ile dikkat çeken Özbek seyircilerin bir çoğu tarafından kim olduğu merak edilmektedir.

 Futbolcu Barış Özbek kimdir?

 14 Eylül 1986 senesinde Almanya’nın Castrop Rauxel kentinde dünyaya gelmiştir.BG Schwerin takımında futbol hayatına başlayan Özbek iki yıl boyunca A milli takım forması terletmiştir.Oynadığı 39 maçta 1 golü bulunmaktadır.2007-2008 sezonunda Galatasaray takımına transfer olmuştur.Evli ve bir oğlu bulunmaktadır.

Oynadığı takımlar nelerdir?

Blau-Gelb Schwerin

SG Wattenscheid 09

DJK TuS Hordel

2003-2005 Rot-Weiss Essen

2005-2007 Rot-Weiss Essen

2007-2011 Galatasaray

2011-2013 Trabzonspor

2013-2015 Union Berlin

2015-2016 Kayserispor

2016-2017 MSV Duisburg

2018-2020 Fatih Karagümrük



Son Güncelleme: 05.02.2021 01:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Barış özbekSurvivor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Songül Karlı'nın mini elbiseli pozu gündem oldu!
Songül Karlı'nın mini elbiseli pozu gündem oldu!
Kaan Yıldırım'dan kocaman öpücüklü fotoğraf
Kaan Yıldırım'dan kocaman öpücüklü fotoğraf
Sanatçı Hüner Coşkuner vefat etti
Sanatçı Hüner Coşkuner vefat etti
Şeyma Subaşı, bornozlu bir şekilde sevgilisine sarıldı
Şeyma Subaşı, bornozlu bir şekilde sevgilisine sarıldı
Can Yaman'dan İtalyan sevgilisiyle ilk paylaşım
Can Yaman'dan İtalyan sevgilisiyle ilk paylaşım "Tehlikeli Çift"
Kanser tedavisi gören Hüner Coşkuner'in durumu ağırlaştı!
Kanser tedavisi gören Hüner Coşkuner'in durumu ağırlaştı!

Popüler Haberler

Yavuz dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
İş Bankası konut kredisi hesaplama ve ev kredisi başvurusu Şubat 2021 faiz oranları ve şartları
AliExpress alışveriş vergileri nasıl hesaplanır?
Subay/Yedek Subay nasıl olunur? Subay olmak için gereken koşullar nelerdir?
KOSGEB Destekli Esnaf Kredisi Nasıl Alınır? Şubat 2021 Esnafa Düşük Faizli Kredi Anlaşması Olan Bankalar
2021 Engelli Vatandaşlarımıza Verilen Düzenli Devlet Yardımları
Garanti Bankası 10.000 TL yaz kredi başvurusu nasıl yapılır? Garanti BBVA 10.000 TL Şubat 2021 kredi kampanya detayları
vakıfbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2021 Vakıfbank emekli promosyon başvuru şartları
Grip aşısı bebeklere yapılır mı? Grip aşısı canlı aşımıdır, ne zaman yapılır?
Acil destek kredisi ne zaman verilir? 2021
Boşanan kadın babasının maaşını alabilir mi?
Simental montofon holstein inek fiyatları ne kadardır? Tam 30 kiloya kadar süt veriyor
Korona virüsü nedeni ile ücretsiz izine çıkartılanlara 1.170 TL ödeme
Afyonkarahisar askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Ramo dizisi Doktor Nehir kimdir? Devrim Özkan doğum tarihi
Güz Masalı Jhanvi Sia kimdir? Jhanvi Sia hakkında bilgiler
Osman Güdü kimdir? Osman Güdü’ye saldırı; kafasına 9 dikiş atıldı!
Spor kıyafeti alırken nelere dikkat edilmesi gerekir?
PTT SGK rapor parası sorgulama telefon numarası 2021
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 5 Şubat 2021 Cuma
Diş ipinin önemi nedir, diş ipi nasıl kullanılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.