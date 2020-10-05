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Survivor Aycan'ın lüks araç ile paylaşımına Sercan Yıldırım'dan esprili yorum!

Survivor'dan arkadaş olan Aycan ve Sercan'ın Instagram üzerinden espirili bir dille yorumlaşmaları dikkat çekti. Aycan oynadığı bir klipten pozunu sosyal medya üzerinden paylaştı.

05 Ekim 2020 Pazartesi 20:27
Survivor Aycan'ın lüks araç ile paylaşımına Sercan Yıldırım'dan esprili yorum!
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Survivor’un Aycan’ı Aycan Yanaç yakın zamanda rol aldığı bir klipte yer alan lüks araç ile verdiği pozu Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Rüya isimli şarkının klibinde rol alan genç futbocu ayrıca bu spor araba ile fotoğraflar da çekildi.

Gaziantep ALGSpor’a yeni transfer olan başarılı isim “Çok güçlüymüşüm gibi yaparken yanlışlıkla gerçekten çok güçlü oldum” notu ile paylaştığı arabada fotoğrafına Sercan Yıldırım’dan yorum gecikmedi.


Yorum olarak alırım anahtarını yazan Sercan Yıldırım’In yorumu da Aycan’ın fotoğrafında olduğu gibi çokça beğeni aldı.

 



Son Güncelleme: 05.10.2020 20:27
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