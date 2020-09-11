İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni sezon başlıyor
Son Dakika
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni...
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs...
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
ABD'den son dakika Irak kararı!...
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone 12 kamera tasarımları sızdırıldı!
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone...

Survivor Ardahan yeni sevgilisini açıkladı

Survivor 2020'nin sevilen yarışmacılarından biri olan Ardahan yeni sevgilisi ile paylaştığı fotoğraf ile ilişkisini hayranlarına duyurdu.

11 Eylül 2020 Cuma 16:23
Survivor Ardahan yeni sevgilisini açıkladı
Takip Et:

Survivor programı ile tanınır hale gelen Ardahan Uzkanbaş, yeni bir ilişkiye başladığını açıkladı. Programın sevilen isimlerinden birisi olan Ardahan’ın yeni sevgilisi ise televizyon programlarından aşina olduğumuz bir isim.


Ardahan’ın yeni sevgilisi Kısmetse Olur ve Bu Tarz Benim programlarından tanınan Tuğçe Ergişi olduğunu açıkladı. Sevgili olan ikili Instagram hesapları üzerinden paylaşımlarla aşklarını duyurdu.

Tuğçe Ergişi Kimdir?

1989 doğumlu olan Ergişi, tiyatro bölümü okumuştur. Bu Tarz Benim yarışmasının ardından Kısmetse Olur yarışmaları ile televizyona giriş yapan genç güzel, modellik de yapmaktadır. Ergişi ayrıca Yılmaz Morgül’e de benzetilmiştir.



Son Güncelleme: 11.09.2020 16:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
#ArdahanTuğçeErgişi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü düşünür Simone de Beauvoir yaşasa 106 yaşında olacaktı! Simone de Beauvoir kimdir?
Ünlü düşünür Simone de Beauvoir yaşasa 106 yaşında olacaktı! Simone de Beauvoir kimdir?
Son yılların dikkat çeken oyuncusu Metin Akdülger kimdir? Hangi yapımlarda boy gösterdi?
Son yılların dikkat çeken oyuncusu Metin Akdülger kimdir? Hangi yapımlarda boy gösterdi?
Bade İşçil 2016 yılında boşandığı eşi Malkoç Sualp ile görüldü:
Bade İşçil 2016 yılında boşandığı eşi Malkoç Sualp ile görüldü: "Barıştılar mı?"
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer yeniden savcılığa başvurdu
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer yeniden savcılığa başvurdu
Melisa Şenolsun'dan sosyal medya temizliği
Melisa Şenolsun'dan sosyal medya temizliği
Melisa Döngel sokak tarzıyla gündem oldu
Melisa Döngel sokak tarzıyla gündem oldu

Popüler Haberler

Online emlak vergisi nasıl ödenir? 2020 E-devlet emlak vergisi sorgulama ve ödeme detayları
10.000 tl aylık ne kadar faiz getirir? Bankaların 10 Bin TL mevduat getirisi
Engelli sağlık kurulu raporu sorgulama işlemleri nereden yapılır? 2020 E-devlet Engelli sağlık kurulu raporu sorgulaması
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal yardım destekleri nelerdir, nasıl başvuru yapılır?
MYUH sınav konuları nelerdir? Sınavda sorulan sorular hangi konulardan çıkıyor?
Bankalardan faizsiz kredi müjdesi! Başvuru yapan herkese faizsiz 5.000 TL kredi verilecek!
Aile hekimliğimi nasıl öğrenebilirim? Adresime göre aile hekimim kim?
BİM'de bu hafta 11 Eylül – 18 Eylül 2020 aktüel indirimli ürünler kampanyası
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin kimdir? Kayhan Özekin kaç yaşında ve nereli?
Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili ne zaman bitecek?
Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım temel ihtiyaç desteği kredisi için başvuru almaya başladı
Günlük burç yorumu 23 Ağustos 2020 Pazar ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız
Yurtdışına kargo nasıl yollanır? Yurt dışı kargo ücretleri
Ziraat bireysel temel ihtiyaç destek kredisi sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz 10 Bin TL kredi sonucu sorgulama
2020 Emekliye bayram ikramiyesi zammı var mı?
EYT çıkarsa emekli olabilir miyim? 2020
2020 SGK hasta rapor parası nasıl alınır? SGK rapor sorgulama işlemleri
Star TV Babil yeni sezonda Egemen olacak mı? Ozan Güven diziden ayrılacak mı?
TV8 Kırmızı Oda dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda dizisi ne zaman başlayacak?
Saç ekimi uzmanı nasıl olunur? Saç ekimi uzmanları hangi kurslara gider?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.