Survivor Ardahan yeni sevgilisini açıkladı

Survivor programı ile tanınır hale gelen Ardahan Uzkanbaş, yeni bir ilişkiye başladığını açıkladı. Programın sevilen isimlerinden birisi olan Ardahan’ın yeni sevgilisi ise televizyon programlarından aşina olduğumuz bir isim.

Ardahan’ın yeni sevgilisi Kısmetse Olur ve Bu Tarz Benim programlarından tanınan Tuğçe Ergişi olduğunu açıkladı. Sevgili olan ikili Instagram hesapları üzerinden paylaşımlarla aşklarını duyurdu.

Tuğçe Ergişi Kimdir?

1989 doğumlu olan Ergişi, tiyatro bölümü okumuştur. Bu Tarz Benim yarışmasının ardından Kısmetse Olur yarışmaları ile televizyona giriş yapan genç güzel, modellik de yapmaktadır. Ergişi ayrıca Yılmaz Morgül’e de benzetilmiştir.