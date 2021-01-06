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Sürpriz evlilik teklifi! Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı'na evlenme teklifi

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın sürpriz aşkları dolu dizgin devam ederken beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Barış Murat Yağcı sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na bomba gibi evlenme teklifi etti. Nisa Bölükbaşı'nın cevabı ise herkesi şaşırttı.

06 Ocak 2021 Çarşamba 23:55
Sürpriz evlilik teklifi! Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı'na evlenme teklifi
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Survivor 2020 yarışmasına damga vuran yarışmacılardan Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın mahrem görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüş ve sürpriz aşk ortaya çıkmıştı. Survivor Barış ile Nisa'nın öpüşme görüntüleri ikili hakkında sürekli ortaya atılan aşk ve birliktelik haberlerinin doğruluğunu kanıtlamıştı. Çift bu iddiaları sürekli yalanlamış arkadaş Görüntüler ikilinin yalanladıkları aşk iddialarını ispatladı. Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın doludizgin aşkları devam ederken sosyal medyada düşmeyen çift tarafında yeni gelişmeler yaşandı. Barış Murat Yağcı sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İ:stiklal Caddesi üzerinde bomba gibi evlenme teklifi etti. Nisa'nın evlilik teklifine ne cevap verdiği ise herkes tarafından merak konusu oldu.

Sosyal medyaya bomba gibi düşen evlilik teklifinde herkes Nisa Bölükbaşının cevabını merak etti.

Aldığı evlilik teklifine çok şaşıran Survivor  Nisa  Barış Murat Yağcı’nın teklifine cevap vermeyerek şaşırttı.



Son Güncelleme: 06.01.2021 23:55
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Anahtar Kelimeler:
Barış Murat YağcıNisa Bölükbaşı
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