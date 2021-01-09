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Sürpriz ayrılık ! Vildan Atasever ile Mehmet Erdem yollarını ayırdı

Ünlü oyuncu Vildan Atasever ve ünlü müzisyen Mehmet Erdem'in aşkları 3 ay sürdü. Ünlü çift ayrılık kararı alırken sürpriz ayrılığının nedeni sosyal medyada çok merak edildi.

09 Ocak 2021 Cumartesi 00:02
Sürpriz ayrılık ! Vildan Atasever ile Mehmet Erdem yollarını ayırdı
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Ekim aylarında sürpriz bir şekilde başlayan Güzel oyuncu Vildan Atasever ile ünlü müzisyen Mehmet Erdem’in ilişkileri kısa sürdü. Sürpriz bir şekilde ayrılan ünlü çift magazin dünyasına bomba gibi düştü. Vildan Atasever sosyal medya üzerinden Mehmet Erdem’i takip etmeyi bırakarak ayrıldıklarını resmen duyurmuş oldu.

ARADIĞI MUTLULUĞU YİNE BULAMADI

Şimdilerde Payitaht Abdülhamid dizisinde Saliha Sultan karakterini canlandıran güzel oyuncu Vildan Atasever haziran ayında nişanlısı Erdem Akdemir ile ayrılmış bu ayrılıktan kısa süre sonra sürpriz bir şekilde Mehmet Erdem ile birliktelik yaşamaya başlamıştı. Yeni aşkın kısa sürmesi ise Vildan Atasever’in hayranlarını üzdü.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

İlişkilerini 3 ay magazin dünyasından uzak yaşamayı tercih eden ikilinin neden ayrıldıkları ise merak konusu. Çiftten henüz bir açıklama ise gelmedi.



Son Güncelleme: 09.01.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Vildan AtaseverMehmet Erdem
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