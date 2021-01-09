Sürpriz ayrılık ! Vildan Atasever ile Mehmet Erdem yollarını ayırdı

Ekim aylarında sürpriz bir şekilde başlayan Güzel oyuncu Vildan Atasever ile ünlü müzisyen Mehmet Erdem’in ilişkileri kısa sürdü. Sürpriz bir şekilde ayrılan ünlü çift magazin dünyasına bomba gibi düştü. Vildan Atasever sosyal medya üzerinden Mehmet Erdem’i takip etmeyi bırakarak ayrıldıklarını resmen duyurmuş oldu.
ARADIĞI MUTLULUĞU YİNE BULAMADI
AÇIKLAMA BEKLENİYOR
İlişkilerini 3 ay magazin dünyasından uzak yaşamayı tercih eden ikilinin neden ayrıldıkları ise merak konusu. Çiftten henüz bir açıklama ise gelmedi.
Son Güncelleme: 09.01.2021 00:02