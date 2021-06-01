Süreyya Yalçın sosyal medyayı salladı

Süreyya Yalçın dikkatleri üzerine çekti

İnstagram hesabını aktif kullanan Süreyya Yalçın son yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bir süredir Amerika’da yaşayan Süreyya Yalçın zayıflığı ile gündem oldu.

Süreyya Yalçın iş insanı Ozan Baran ile 2016 yılında evlenmişti. Çift daha sonra Amerika’da yaşamaya karar verdi. Bir süredir orada olan sosyetik güzel sosyal medyada sık sık fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmiyor.

Süreyya Yalçın son yaptığı paylaşım ile yırtmaçlı bir elbise giyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Büyük bir beğeni alan Süreyya Yalçın yüzündeki değişiklikte dikkatlerden kaçmadı. Akıllara photoshop mu yaptı? Soruları geldi.

