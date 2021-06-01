Süreyya Yalçın sosyal medyayı salladı

Süreyya Yalçın dikkatleri üzerine çekti
Süreyya Yalçın iş insanı Ozan Baran ile 2016 yılında evlenmişti. Çift daha sonra Amerika’da yaşamaya karar verdi. Bir süredir orada olan sosyetik güzel sosyal medyada sık sık fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmiyor.
Süreyya Yalçın son yaptığı paylaşım ile yırtmaçlı bir elbise giyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Büyük bir beğeni alan Süreyya Yalçın yüzündeki değişiklikte dikkatlerden kaçmadı. Akıllara photoshop mu yaptı? Soruları geldi.
Son Güncelleme: 01.06.2021 21:13