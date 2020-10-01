Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda Pekkan gönlünü Hakan Altun'a kaptırdı!

Magazin programı yapan Seren Serengil, programında Ajda Pekkan’ın yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. 74 yaşındaki ünlü sanatçının Hakan Altun ile ilişkiye başlamak üzere olduğunu aktarırken, ikilinin bir süredir flört ettiğini öne sürdü.

Ünlü ikilinin mutlu olduklarını belirten Seren Serengil, aldığı duyumun bu yönde olduğunu paylaştı.

Hakan Altun ve Ajda Pekkan aşk yaşıyor

Sevgilisi ile ayrıldığı konuşulan Ajda Pekkan hakkında açıklamalarda bulunan Seren Serengil, ünlü sanatçının ilişkisini ihanetin bitirdiğini duyurdu. Ajda Pekkan hakkında açıklamaları bununla sınırlı kalmayan Seren Serengil, ünlü şarkıcının Hakan Altun ile aşk yaşadığını açıkladı.

Bodrum’da annesinin bir tanıdığı vasıtasıyla bu bilgiye ulaştığını aktaran Serengil, bilgiyi aldığı kişinin Ajda Pekkan’ı tanıdığını ve Hakan Altun ile Ajda Pekkan’ın mutlu bir birlikteliğe başladıkları bilgisi aldığını aktardı.

Hakan ve Ajda çok mutlular

Ajda Pekkan ile sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Hakan Altun, paylaştığı fotoğrafa süper star ile şarkı söylemenin rüya gibi olduğu notunu eklemişti.

Bu konuya da değinen Seren Serengil, Hakan Altun’un başka biriyle böyle bir fotoğraf paylaşmadığını duyurdu ve ikilinin oldukça mutlu olduğunu ifade etti.

Aşk yok konser var

Aşk iddiaları hakkında Hakan Altun’un menajeri Süleyman Çakmakçı bir açıklama yaptı. Ünlü ikilinin halk konserleri düzenleyeceğini aktaran Çakmakçı, bu nedenle Hakan Altun ve Ajda Pekkan’ın sık sık bir arada bulunduğunu ifade etti.