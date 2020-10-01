İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda Pekkan gönlünü Hakan Altun'a kaptırdı!
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda...
Paris'te sonik patlama büyük bir panik yarattı
Paris'te sonik patlama büyük bir...
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye rastlanan işletme sahibi gözaltına alındı
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye...
Survivor sunucusu Murat Ceylan hakim karşısına çıktı: ''İyi niyetimin mağduru oldum.''
Survivor sunucusu Murat Ceylan hakim...

Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda Pekkan gönlünü Hakan Altun'a kaptırdı!

Süper Star Ajda Pekkan ile Hakan Altun'un aşk yaşadığı iddia edildi. Seren Serengil tarafından ortaya atılan iddiaya göre ünlü ikili flört ediyorlar ve çok mutlular.

01 Ekim 2020 Perşembe 21:24
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda Pekkan gönlünü Hakan Altun'a kaptırdı!
Takip Et:

Magazin programı yapan Seren Serengil, programında Ajda Pekkan’ın yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. 74 yaşındaki ünlü sanatçının Hakan Altun ile ilişkiye başlamak üzere olduğunu aktarırken, ikilinin bir süredir flört ettiğini öne sürdü.

Ünlü ikilinin mutlu olduklarını belirten Seren Serengil, aldığı duyumun bu yönde olduğunu paylaştı.

Hakan Altun ve Ajda Pekkan aşk yaşıyor

Sevgilisi ile ayrıldığı konuşulan Ajda Pekkan hakkında açıklamalarda bulunan Seren Serengil, ünlü sanatçının ilişkisini ihanetin bitirdiğini duyurdu. Ajda Pekkan hakkında açıklamaları bununla sınırlı kalmayan Seren Serengil, ünlü şarkıcının Hakan Altun ile aşk yaşadığını açıkladı.

Bodrum’da annesinin bir tanıdığı vasıtasıyla bu bilgiye ulaştığını aktaran Serengil, bilgiyi aldığı kişinin Ajda Pekkan’ı tanıdığını ve Hakan Altun ile Ajda Pekkan’ın mutlu bir birlikteliğe başladıkları bilgisi aldığını aktardı.


Hakan ve Ajda çok mutlular

Ajda Pekkan ile sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Hakan Altun, paylaştığı fotoğrafa süper star ile şarkı söylemenin rüya gibi olduğu notunu eklemişti.

Bu konuya da değinen Seren Serengil, Hakan Altun’un başka biriyle böyle bir fotoğraf paylaşmadığını duyurdu ve ikilinin oldukça mutlu olduğunu ifade etti.

Aşk yok konser var

Aşk iddiaları hakkında Hakan Altun’un menajeri Süleyman Çakmakçı bir açıklama yaptı. Ünlü ikilinin halk konserleri düzenleyeceğini aktaran Çakmakçı, bu nedenle Hakan Altun ve Ajda Pekkan’ın sık sık bir arada bulunduğunu ifade etti.



Son Güncelleme: 01.10.2020 21:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hakan AltunAjda PekkanAşk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deniz Akkaya hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı
Deniz Akkaya hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı
Lindsey Pelas Instagramı sallamaya devam ediyor
Lindsey Pelas Instagramı sallamaya devam ediyor
Claudia Romani miami sahillerinde esti!
Claudia Romani miami sahillerinde esti!
Demi Rose üstsüz paylaşımıyla sanal alemin tozunu attırdı!
Demi Rose üstsüz paylaşımıyla sanal alemin tozunu attırdı!
Hakan Altun-Ajda Pekkan aşk iddialarına ilk yanıt Hakan Altun’dan geldi!
Hakan Altun-Ajda Pekkan aşk iddialarına ilk yanıt Hakan Altun’dan geldi!
Şarkıcı Güllü'nün şaşırtan değişimi! 70 kilo verdi
Şarkıcı Güllü'nün şaşırtan değişimi! 70 kilo verdi

Popüler Haberler

Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 1 Ekim 2020 Perşembe Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Yeni Hayat dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fikret Fekeli karakterini Furkan Palalı canlandırıyor
Menajerimi Ara Leyla karakteri kimdir? Pınar Ünsal kimdir, nereli, kaç yaşında?
Yeni Hayat Gökçe karakteri kimdir? İpek Filiz Yazıcı kimdir, nereli, kaç yaşında?
Günlük burç yorumları 2 Ekim 2020 Cuma aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak?
Diyabet hastaları malulen emeklilik hakkında yararlanabilir mi? Şeker hastalığı malulen emeklilik şartları
Kapıcı maaşları ne kadar? 2020 Kapıcı brüt maaş hesaplama
Bedelli askerlik kredisi nasıl çekilir? 2020 devlet bankaları bedelli askerlik kredisi şartları
Evde ramazan pidesi nasıl yapılır? Evde kolay pratik ve lezzetli ramazan pidesi yapımı
Koronavirüs Covid19 14 gün kuralı nedir? Corona Virüs 14 Gün Kuralı nasıl uygulanır?
Bim market indirimli aktüel ürünler 28 Haziran – 5 Temmuz 2019 kampanyalı ürünler kataloğu
Daniel Sturridge kimdir? Trabzonla anılan Daniel Sturridge mevkisi ve oynadığı takımlar
Diriliş Osman Dündar Bey kimdir? Gerçek adı nedir? Ragıp Savaş hakkında bilgiler
Bulgaristan'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2020
TRT Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Gönül Dağı konusu ve oyuncuları
Faturalı hatta kredi veriliyor mu? 2020 Faturalı hat kredi nasıl alınır?
Devlet SGK'lı çalışanlara gözlük için destek ödemesi veriyor
Üniversite stajyer maaşı ne kadar? 2020 Stajyer maaşı nasıl hesaplanır?
Arka Sokaklar dizisine katılan yeni isimler belli oldu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.