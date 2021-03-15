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Süper mini eteği ile poz veren Miray Daner, sosyal medyayı yıktı geçti!

Miray Daner'i uzun süredir sosyal medya hesaplarında göremeyen hayranları, güzel oyuncunun Instagram hesabından süper mini eteği ile verdiği poz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Sosyal medyayı yıkan fotoğraf kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

15 Mart 2021 Pazartesi 12:05
Süper mini eteği ile poz veren Miray Daner, sosyal medyayı yıktı geçti!
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Bu güne kadar 'Medcezir' ve 'Vatanım Sensin' gibi yüksek izleyici kitlesine sahip dizilerde oynayan Miray Daner son olarak 'Hakan: Muhafız'da büyük çıkış yakalamıştı. Çok fazla göz önünde olmayan güzel oyuncunun sosyal medyayı çok fazla aktif kullanmadığı biliniyor.

Fakat güzel oyuncunun son paylaşımı hayranlarını büyülerken Miray Daner'in son zamanlarda verdiği kilolarla takipçilerini oldukça fazla şaşırttı. Güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çeken Daner'in süper mini etekli pozu ise sosyal medyada adeta olay oldu.

Instagram'da 1.3 milyon takipçisi olan Miray Daner, aylar sonra sessizliğini bozarak hesabından bir fotoğraf paylaştı. Uzun süreden sonra gelen son poza ise Daner'in hayranlarından yorum ve beğeni yağdı.

Güzel oyuncunun kilo verdiğinin göründüğü yeni pozu takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulurken siyah renkli deri mini eteği ile neredeyse düşman çatlatarak ilgi odağı oldu.



Son Güncelleme: 15.03.2021 12:05
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Anahtar Kelimeler:
Miray DanerSüper Mini EtekSon Pozİnstagram
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