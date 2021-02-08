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Sunucu ve şarkıcı Uğur Arslan dünyaca ünlü markaya isyan etti!

Sunuculuğu ve şarkıcılığı ile bir döneme damgasını vuran Uğur Arslan dünyaca ünlü tişört mağazasına isyan etti. Verdiği siparişlerin 1 aydır eline ulaşmadığı ve sürekli bahaneler ürettiğini savunan Uğur Arslan'ın paylaşımı dikkat çekti.

08 Şubat 2021 Pazartesi 20:38
Sunucu ve şarkıcı Uğur Arslan dünyaca ünlü markaya isyan etti!
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Fox TV ekranlarında geçtiğimiz dönemlerde yayınlanan ve büyük ilgi toplayan Su Gibi programının sunucusu Uğur Arslan sipariş verdiği tişört firmasına sosyal medya hesabı üzerinden isyan etti.

Sunucu ve şarkıcı Uğur Arslan siparişini verdiği tişörtler ile ilgili mağdur olduğunu belirterek sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında sipariş verdiği tişörtlerin bir aydır eline ulaşmadığını belirten Arslan beğendiği tişörtün o mağazada olmadığını ve diğer mağazalarda tedarik edeceklerini belirttiler. Parasını ödedim. Beğendiğim tişörtler 1 aydır gelmedi. 3 defa mağazaya gittim. 4 defa aradım bir kere daha aramaya utanıyorum dedi.



Son Güncelleme: 08.02.2021 20:38
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Anahtar Kelimeler:
Uğur ArslanEleştirişikayetTişörtMağazaPaylaşım
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