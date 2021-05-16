Sunucu Esra Ceyhan'dan Sevindirici Haber Geldi

Esra Ceyhan’ın kızıyla sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraf gündem oldu. 15 yaşına gelen kızı annesine benzerliği ile görenleri şaşırttı. İnstagram üzerinden paylaşım yapan Esra Ceyhan, ‘’Kızım 15 yaşına geldi. Lise 1 öğrencisi. Yıllar çabuk geçiyor’’ diyerek zamana isyanını etti.

‘’Ekranlara döneceğim’’

Covid-19 salgını nedeniyle iş hayatına henüz başlamayı düşünmediğini belirtti. Astım hastası olduğunu ve aşı sırasını beklediğini söyleyen Ceyhan pandemi bitişinde ekranlara döneceğini de duyurdu. Ceyhan kariyerinde sunduğu programlarda başarısını ve yeteneğini de gösterdi.