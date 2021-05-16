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Sunucu Esra Ceyhan'dan Sevindirici Haber Geldi

Kariyerinde sunuculuk ile tanınan Esra Ceyhan sevenlerine müjdeyi verdi. Yıllarca televizyon ekranlarında olan Ceyhan başarısı ile de adını duyurdu. Uzun yıllar ekranlara ara veren Ceyhan geri döneceğini sosyal medya üzerinden duyurdu. Konu hakkında detaylar haberimizde

16 Mayıs 2021 Pazar 16:04
Sunucu Esra Ceyhan'dan Sevindirici Haber Geldi
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Esra Ceyhan’ın kızıyla sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraf gündem oldu. 15 yaşına gelen kızı annesine benzerliği ile görenleri şaşırttı. İnstagram üzerinden paylaşım yapan Esra Ceyhan, ‘’Kızım 15 yaşına geldi. Lise 1 öğrencisi. Yıllar çabuk geçiyor’’ diyerek zamana isyanını etti.

‘’Ekranlara döneceğim’’

 Covid-19 salgını nedeniyle iş hayatına henüz başlamayı düşünmediğini belirtti. Astım hastası olduğunu ve aşı sırasını beklediğini söyleyen Ceyhan pandemi bitişinde ekranlara döneceğini de duyurdu. Ceyhan kariyerinde sunduğu programlarda başarısını ve yeteneğini de gösterdi.


Son Güncelleme: 16.05.2021 16:04
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Anahtar Kelimeler:
SunucuEkranProgram
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