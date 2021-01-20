Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan, sosyal medyada alay konusu oldu

Sosyal medyada yayınladığı fotoğraf ve videolarla dikkat çeken Duygu Özaslan, son paylaşımıyla alay konusu oldu. İlişkisiyle gündemden düşmeyen fenomen, Instagram hesabında bir markaya ait suluğun reklamını yaptı.

‘’Bittikçe doldurabiliyorsunuz, yudum yudum içebiliyorsunuz’’

Spor salonunda çektiği videoyu yayınlayan Özaslan, ünlü bir markaya ait sıradan bir suluğun tanıtımını yaptı. Özaslan suluğun özelliklerini anlatırken ‘’İstediğiniz zaman bittikçe doldurabiliyorsunuz. Yudum yudum içebiliyorsunuz’’ ifadelerini kullandı. Ünlü fenomenin bu paylaşımını gören takipçileri, Duygu Özaslanla alay etti.