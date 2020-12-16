Sultan San kimdir? Konuşanlar Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San hakkında bilgiler

Son dönemde sosyal medyada en çok konuşulan programlardan biri olan “Konuşanlar” Hasan Can Kaya’nın başarılı sunumu ile hız kesmeden devam ediyor. Program adından söz ettirirken, arka plandaki gelişmeler de araştırılanlar arasında yer alıyor. Son olarak Konuşanlar programının yönetmeni Sultan San, Hasan Can Kaya ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak birlikteliklerini açıklamış oldu.

Hasan Can Kaya’nın doğum gününü kutlamak için yaptığı paylaşımla birlikte ilişkilerini de açıklamış olan Sultan San, aynı zamanda Konuşanlar programının da yönetmenliğini gerçekleştirmektedir. Daha önce birçok yapımda yönetmen ve yardımcı yönetmen olarak görev yapan deneyimli isim, son olarak Konuşanlar programı ile başarı elde etmiştir.

Sultan San kimdir?

Sultan San, genel olarak komedi şovlarının yönetmenliği ya da yardımcı yönetmenliği üzerine çalışmalar yapmaktadır. Son olarak Konuşanlar programı ile Hasan Can Kaya’yla beraber oldukça büyük bir başarıya imza atan Sultan San daha önce Güldür Güldür, 5er Beşer, İnsanlar Alemi ve Can Dostlar gibi önemli yapımlarda yönetmenlik yapmıştır.

Sultan San, şimdiye dek Youtube üzerinde ve gelecek dönemde ise Exxen platformu kapsamında yayınlanmaya başlayacak olan Konuşanlar programının sunucusu Hasan Can Kaya ile birliktelik yaşamaktadır. Hasan Can Kaya, Sultan San’a ilişkin yaptığı açıklamalarında, onun ısrarı ile projelerinden biri olan Konuşanlar’ı çekmeye karar verdiklerini, daha sonrasında formatın tuttuğunu dile getirdi.