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Şükran Ovalı, sosyal medyanın diline düştü

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, sosyal medya hesabından paylaştığı makyajlı fotoğrafı yüzünden sosyal medyanın diline düştü.

03 Şubat 2021 Çarşamba 23:42
Şükran Ovalı, sosyal medyanın diline düştü
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Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin ile 2017 senesinde evlenen Şükran Ovalı, 2018 senesinde anne olmuştu. Uzun zamandır ekranlara çıkmayan ve son olarak Exxen’de yayınlanan Şeref Bey dizisinde rol alan Ovalı, yeni imajı ile sosyal medyada gündem oldu.

Yaptığı makyajla eleştirilerin hedefi oldu

Sosyal medya hesabından makyajlı bir fotoğrafını paylaşan Şükran Ovalı, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Makyajlı hali ile Seren Serengil ve Kim Kardashian gibi isimlere benzetilen ünlü oyuncu, sosyal medyada ‘Şükran Boyalı’ gibi yorumlar aldı.



Son Güncelleme: 03.02.2021 23:42
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Anahtar Kelimeler:
şükran OvalıSeren SerengilCaner ErkinKim Kardashian
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