Su El Roman klibinden paylaştığı pozlar ile sosyal medyayı salladı

Rafet El Roman’ın kızı Su El Roman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Babası gibi şarkıcılığa adım atan Su El Roman son olarak Fake Love isimli şarkıya imza attı ve şarkısı için poz verdi.

Şarkısının klibi için iki farklı kıyafet ile kamera karşısına çıkan Su El Roman sarı bluzunun üzerine giydiği kot eteği ile bir poz verirken bir diğer pozu ise kırmızı elbisesi ile verdi. Klipten pozlarını Instagram hesabında paylaşan güzel şarkıcı takipçilerine hangi kombini daha çok beğendikleri sorusunu yöneltti. Roman’ın şarkısı ile dijital platform üzerinden dinleyicilerle buluştu.

İşte Su El Roman’ın verdiği o pozlar..