İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Su El Roman klibinden paylaştığı pozlar ile sosyal medyayı salladı

Rafet El Roman'ın kendisi gibi müzik dünyasına adım atan kızı Su El Roman sosyal medya hesabından klibi için verdiği pozları paylaştı. Güzel şarkıcı iki farklı kıyafet ile paylaştığı fotoğraflardan hangisini beğendiklerini takipçilerine sordu.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 00:16
Su El Roman klibinden paylaştığı pozlar ile sosyal medyayı salladı
Takip Et:

Rafet El Roman’ın kızı Su El Roman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Babası gibi şarkıcılığa adım atan Su El Roman son olarak Fake Love isimli şarkıya imza attı ve şarkısı için poz verdi.

Şarkısının klibi için iki farklı kıyafet ile kamera karşısına çıkan Su El Roman sarı bluzunun üzerine giydiği kot eteği ile bir poz verirken bir diğer pozu ise kırmızı elbisesi ile verdi. Klipten pozlarını Instagram hesabında paylaşan güzel şarkıcı takipçilerine hangi kombini daha çok beğendikleri sorusunu yöneltti. Roman’ın şarkısı ile dijital platform üzerinden dinleyicilerle buluştu.

İşte Su El Roman’ın verdiği o pozlar..


Son Güncelleme: 24.05.2021 00:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RomanElSu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acun Ilıcalı'nın amcası Nazmi Ilıcalı Kimdir?
Acun Ilıcalı'nın amcası Nazmi Ilıcalı Kimdir?
Yasemin Allen bikinili ayna pozu ile çok iddialı
Yasemin Allen bikinili ayna pozu ile çok iddialı
Kardeşlerim dizisi Harika'dan evlilik haberleri Gözde Türker'den aşk dolu paylaşımlar
Kardeşlerim dizisi Harika'dan evlilik haberleri Gözde Türker'den aşk dolu paylaşımlar
Eurovision 2021 finali kim kazandı? Eurovision 2021 kazanan sanatçı ve şarkısı
Eurovision 2021 finali kim kazandı? Eurovision 2021 kazanan sanatçı ve şarkısı
Hüseyin Kağıt kim, kaç yaşında? Hüseyin Kağıt kaç kilo verdi?
Hüseyin Kağıt kim, kaç yaşında? Hüseyin Kağıt kaç kilo verdi?
Müge Anlı neden bandaj takıyor, koluna ne oldu?
Müge Anlı neden bandaj takıyor, koluna ne oldu?

Popüler Haberler

Memurların başka işlerde çalışması yasal mıdır?
MEB 2021 okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 2.dönem ne zaman bitiyor?
Emeklinin 3 yıllık sözüne Akbank'tan 1300 TL promosyon imkanı
SGK uzmanlarından aylık 40 TL ödeme yaparak erken emeklilik için formül ve şartlar
Anneler 152. bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1
Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
UEFA Konferans Ligi nedir, Türkiye'den hangi takımlar gidecek?
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
100.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi
Aile Bakanlığı coronavirüs sosyal yardım paketleri nelerdir? 1600 TL sosyal yardım ücreti başvuru şartları nelerdir?
Teşkilat 12. bölüm izle tek parça! Teşkilat son bölüm izle!
Alev Alev dizisi Bülent karakterini kim canlandırıyor? Cem Sürgit biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bir Zamanlar Çukurova dizisine yeni gelen katılan oyuncular
Kırmızı Oda Ayşe kimdir? Gerçek adı nedir? Meriç Aral nereli, yaşı kaç?
On numara 24 Mayıs Pazartesi çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
işyerini kapatan esnaf işsizlik maaşı alabilir mi? 2021 esnafa işsizlik maaşı nereye başvurulur?
Masumiyet 13. bölüm Fox TV canlı izle – 24 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Masumiyet yeni son bölüm izle
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 24 Mayıs 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
10.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir 24 Mayıs 2021 Pazartesi Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Bankaların devlet destekli faizsiz kredi kampanyaları ve şartları 24 Mayıs 2021 Pazartesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.