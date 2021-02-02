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Spor spikeri Hande Sarıoğlu dans şovu

Habertürk ekranlarında spor spikeri olan Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden dans ettiği anları takipçileriyle paylaştı. Sarıoğlu, kıvrak vücut hareketleri ile benim diyen dansözleri geride bıraktı.

02 Şubat 2021 Salı 23:06
Spor spikeri Hande Sarıoğlu dans şovu
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32 yaşında olan Habertürk spikeri Hande Sarıoğlu, instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Evinde doğal halleriyle verdiği pozları sık sık takipçileriyle paylaşan Sarıoğlu, son olarak yüzünün yarısı peçeyle kapalı bir şekilde dansı ettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Dansözlere taş çıkarttı

Oryantal dans yaparak takipçilerinin ağzını açık bırakan ünlü spiker, kıvraklığı ile de izleyen kişileri büyülemeyi başardı. Evde arkadaşlarıyla eğlenmek için yaptığı dans şovuyla çoğu dansöze taş çıkarttı. Sarıoğlu’nun sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı dans videosu kısa zaman içerisinde gündem oldu.

Hande Sarıoğlu’nun bazı fotoğrafları…

 



Son Güncelleme: 02.02.2021 23:18
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Anahtar Kelimeler:
HandeSarıoğluDansDansöz
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