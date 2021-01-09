Sosyetik isim Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ nişanlandı

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Aslışah Alkoçlar, 9 aydır ilişki yaşadığı Kaan Demirağ ile dün akşam nişanlandı. Aile arasında yapılan törene, Alkoçlar’ın anneannesi Hülya Koçyiğit de katıldı.

Aslışah Alkoçlar nişanlandı!

Salgın döneminde evlilik kararı alan çift, dün akşam gerçekleşen sade bir tören ile evliliğe ilk adımı attı. Aslışah Alkoçlar’ın ablası Neslişah Alkoçlar, nişan töreninde çekilen bir kareyi Instagram hesabından yayınlayarak ‘’Çok mutlu ol’’ notunu ekledi. Gecede Aslışah Alkoçlar’ın mavi nişan elbisesi beğeni topladı.

Hülya Koçyiğit torunu için dans etti

Neslişah Alkoçlar nişan törenindeki anları sosyal medya hesabında paylaşırken, Hülya Koçyiğit’in torununun nişanında dans ederek eğlenmesi gözlerden kaçmadı.

İşte yılın nişanından kareler: