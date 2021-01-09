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Sosyetik isim Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ nişanlandı

Hülya Koçyiğit'in torunu ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden olan Aslışah Alkoçlar, bir süredir birlikte olduğu Kaan Demirağ ile nişanlandı. Aile arasında gerçekleşen törende renkli anlar objektiflere yansıdı.

09 Ocak 2021 Cumartesi 17:31
Sosyetik isim Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ nişanlandı
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Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Aslışah Alkoçlar, 9 aydır ilişki yaşadığı Kaan Demirağ ile dün akşam nişanlandı. Aile arasında yapılan törene, Alkoçlar’ın anneannesi Hülya Koçyiğit de katıldı.

Aslışah Alkoçlar nişanlandı!

Salgın döneminde evlilik kararı alan çift, dün akşam gerçekleşen sade bir tören ile evliliğe ilk adımı attı. Aslışah Alkoçlar’ın ablası Neslişah Alkoçlar, nişan töreninde çekilen bir kareyi Instagram hesabından yayınlayarak ‘’Çok mutlu ol’’ notunu ekledi. Gecede Aslışah Alkoçlar’ın mavi nişan elbisesi beğeni topladı.

Hülya Koçyiğit torunu için dans etti

Neslişah Alkoçlar nişan törenindeki anları sosyal medya hesabında paylaşırken, Hülya Koçyiğit’in torununun nişanında dans ederek eğlenmesi gözlerden kaçmadı.

İşte yılın nişanından kareler:



Son Güncelleme: 09.01.2021 17:31
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Anahtar Kelimeler:
Aslışah AlkoçlarNeslişah AlkoçlarHülya KoçyiğitKaan Demirağ
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