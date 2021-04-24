Sosyetik güzelin yüzündeki şişkinlik operasyon değilmiş

İş adamı İzzet Özilhan ile evlendikten sonda oyunculuğu bırakıp farklı bir yönde kariyerine devam dene sosyetik güzel Yasemin Özilhan bu evlilikten dünyaya getirdiği iki kıza sahip olmaktadır. Kızları Emine ve Ela ile sıklıkla yakından ilgilenen Yasemin Özilhan son zamanlarda sosyal medyadaki aktifliğini de gözler önüne sermektedir.

Sportif ve doğal güzellikleriyle tam bir ikon olan yasemin Özilhan Nişantaşı’ndaki karşılaşmayla yüzündeki farklılık gözlerden kaçmadı. Eczane ararken dikkat çeken Yasemin Özilhan’ın bir operasyon mu geçirdi düşünceleri akıllarda sorulmaya başlandı ve böyle yansıtıldı.

Daha sonra Yasemin Özilhan’ın açıklamalarında Özilhan, "Alerjim var. Alerjim olduğu için ara ara şişiyor" diyerek, yanlış anlaşılmaları sonlandırdı.