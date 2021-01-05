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Sosyal medya yıkıldı! Herkesin dilinde Demet Özdemir

Güzel oyuncu Demet Özdemir bir süre önce şarkıcı Oğuzhan Koç ile sevgili olduklarını açıklayarak sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü. Demet Özdemir'in son paylaşımı ise yine olay oldu.

05 Ocak 2021 Salı 23:43
Sosyal medya yıkıldı! Herkesin dilinde Demet Özdemir
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Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile büyük beğeni toplayan ve performans ile gittikçe yükselen  güzel oyuncu Demet Özdemir paylaşımları ile sık sık sosyal medyada gündem oluyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan başarılı oyuncu hem güzelliği hem de oyunculuğu ile çok sayıda takipçiye sahip olan Özdemir’in her açıklaması her paylaşımı olay oluyor. Bir süre önce şarkıcı Oğuzhan Koç ile sevgili olduklarını açıklayarak sosyal medyada bomba etkisi yaratan ve hayranlarını şaşırtan Özdemir’den yeni paylaşım geldi.

Paylaşımına binlerce beğeni gelen Özdemir’in hayranları oyuncuya çok sayıda yorum yaptı.



Son Güncelleme: 05.01.2021 23:43
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Anahtar Kelimeler:
Demet ÖzdemirOğuzhan Koç
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