Sosyal medya yıkıldı! Herkesin dilinde Demet Özdemir

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile büyük beğeni toplayan ve performans ile gittikçe yükselen güzel oyuncu Demet Özdemir paylaşımları ile sık sık sosyal medyada gündem oluyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan başarılı oyuncu hem güzelliği hem de oyunculuğu ile çok sayıda takipçiye sahip olan Özdemir’in her açıklaması her paylaşımı olay oluyor. Bir süre önce şarkıcıile sevgili olduklarını açıklayarak sosyal medyada bomba etkisi yaratan ve hayranlarını şaşırtan Özdemir’den yeni paylaşım geldi.

Paylaşımına binlerce beğeni gelen Özdemir’in hayranları oyuncuya çok sayıda yorum yaptı.