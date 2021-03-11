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Sosyal medya fenomeni Yasemin Sakallıoğlu evlendi!

Sosyal medyada yayınladığı esprili videolarla ünlenen Yasemin Sakallıoğlu, nişanlısı Burak Yırtar ile sade bir törenle evlendi. Çiftin nikahına yalnızca aile üyeleri katıldı.

11 Mart 2021 Perşembe 22:27
Sosyal medya fenomeni Yasemin Sakallıoğlu evlendi!
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Sosyal medya hesabında paylaştığı videolarla büyük bir takipçi sayısına ulaşan Yasemin Sakallıoğlu, nişanlısı Burak Yırtar ile sade bir törenle dünyaevine girdi.

Nikah herkese sürpriz oldu

Kısa bir süre önce nişanlanan çift, Beşiktaş’taki bir otelde nikah masasına oturdu. Pandemi nedeniyle sadece ailenin ve şahitlerin katıldığı sade bir törenle evlenen çift, güzel haberi sosyal medya hesabından verdi.

‘’Bir küçük sürprizimiz var’’

Evlilik haberini Instagram hesabından takipçilerine duyuran Sakallıoğlu paylaşımına, ‘’Bir küçük sürprizimiz var’’ notunu düşerek nikahtan kareler yayınladı.

32 yaşındaki oyuncu eşiyle birlikte çekilen karesini ‘’Evlenmek hoşumuza gider’’ ifadelerini kullanarak takipçilerinin beğenisine sundu.



Son Güncelleme: 11.03.2021 22:27
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Anahtar Kelimeler:
Yasemin SakallıoğluBurak Yırtar
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