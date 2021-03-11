Sosyal medya fenomeni Yasemin Sakallıoğlu evlendi!

Sosyal medya hesabında paylaştığı videolarla büyük bir takipçi sayısına ulaşan Yasemin Sakallıoğlu, nişanlısı Burak Yırtar ile sade bir törenle dünyaevine girdi.

Nikah herkese sürpriz oldu

Kısa bir süre önce nişanlanan çift, Beşiktaş’taki bir otelde nikah masasına oturdu. Pandemi nedeniyle sadece ailenin ve şahitlerin katıldığı sade bir törenle evlenen çift, güzel haberi sosyal medya hesabından verdi.

‘’Bir küçük sürprizimiz var’’

Evlilik haberini Instagram hesabından takipçilerine duyuran Sakallıoğlu paylaşımına, ‘’Bir küçük sürprizimiz var’’ notunu düşerek nikahtan kareler yayınladı.

32 yaşındaki oyuncu eşiyle birlikte çekilen karesini ‘’Evlenmek hoşumuza gider’’ ifadelerini kullanarak takipçilerinin beğenisine sundu.