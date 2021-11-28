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Sosyal medya fenomeni Türk kadınlar paylaşımlarından ne kadar kazanmaktadır?

Sosyal medya fenomenleri kazandıkları paralarla gündeme gelmektedir. Özellikle Türk kadın fenomenlerin paylaşım başına kazandıkları ücretler araştırılıyor. Sosyal medya fenomeni Türk kadınlar paylaşımlarından ne kadar kazanmaktadır? Bu haberimizde Türk kadın fenomenlerin ne kadar kazandığını sizler için derledik.İşte sosyal medya fenomeni Türk kadınların paylaşımlardan kazandıkları ücretler...

28 Kasım 2021 Pazar 21:17
Sosyal medya fenomeni Türk kadınlar paylaşımlarından ne kadar kazanmaktadır?
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Türk fenomenlerin paylaşım başına kazandıkları ücretler gündem oldu. Son dönemde popüler olan insanlar ,Instagram üzerinden paylaşımlarıyla ciddi paralar kazanmaktadır. Türk fenomenler paylaşımlarıyla ne kadar kazanıyor?

Türk fenomenlerin paylaşım başına kazandıkları para dudak uçuklattı

TV 8’de yayınlanan magazin programında sosyal medya fenomenlerinin yaptıkları paylaşımlarla ciddi paralar kazandığı iddia edildi. Danla Bilic’in paylaşım başına 180 bin TL kazandığı aktarıldı. Gamze Erçel’in paylaşımlarından 80 bin TL kazandığı aktarılıyor. Duygu Özaslan paylaşımlarından 100 bin TL kazandığı iddia edilmektedir.

Aslıhan Doğan Turan’ın ise paylaşımlarından 40 bin TL kazandığı bildirilmektedir.Rachel Araz’ın gönderilerden 50 bin TL kazandığı aktarılmaktadır. Yasemin Özilhan’ın da her bir paylaşımdan 60 bin TL kazandığı iddia ediliyor.


Son Güncelleme: 28.11.2021 21:17
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