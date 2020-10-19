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Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın paylaştığı fotoğraf olay yarattı!

Sosyal medyada yayınladığı videolar ile büyük bir takipçi kitlesi edinen Duygu Özaslan'ın sevgilisiyle paylaştığı fotoğraf olay yarattı. Özaslan'ın basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'ın elini koyduğu yer takipçilerinden tepki topladı.

19 Ekim 2020 Pazartesi 11:25
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın paylaştığı fotoğraf olay yarattı!
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Youtube’da yayınladığı videolar ile ünlenen Duygu Özaslan’ın basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem yarattı. Sevgilisinin elini koyduğu yer takipçilerinin dikkatini çekti.

Elini koyduğu yer takipçilerinin gözünden kaçmadı


Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile pozunu ‘’Hiç kimse paylaştığımız sevgiye sahip olamaz’’ notuyla paylaştı. Fotoğrafta Mutaf’ın elini, Duygu Özaslan’ın kalçasına koyması takipçilerinin gözünden kaçmadı. Ünlü fenomenin takipçileri fotoğraf ile ilgili esprilerini çeşitli postlar paylaşarak yayınladı.

İşte tepki çeken o kareler:



Son Güncelleme: 19.10.2020 11:25
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Anahtar Kelimeler:
Duygu ÖzaslanCan Maxim MutafSosyal Medya
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