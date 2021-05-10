Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan kendisine gelen yorumları ifşa ederek sitem de bulundu.

YouTube'da video platformunda kendi çapında oluşturduğu içerikleri ınstagram ortamında yayınlamaya başlayarak ünlenen ve bir sosyal medya 'Influencer' ı olan duygu Özaslan bikinili gönderimine gelen yorumları ve mesajları karışışında sert tavrını koydu.

Instagram üzerinden "Terasta güneşlenelim bari, ne yapalım" notuyla bikinili bir fotoğraf paylaştı ardından cinsiyetçi ve uygun olmayan yorumlarla karşılaştı. Özaslan, gelen kötü yorumları sosyal medya hesabı Instagram'ın hikâye kısmından paylaştı.

"Hala birileri benim ahlak bekçiliğimi yapıyor"

İfşa da bulunduğu ekran görüntülerinin ardından kendi sözleriyle sitemde bulundu. "Yıl olmuş 2021, ben gelmişim 30 yaşına... Hala birileri benim ahlak bekçiliğimi yapıyor, yüzüm, gözüm, fiziğim hakkında abuk sabuk konuşuyor. Azıcık ilerin gidin, azıcık kendinizi geliştirmeyi deneyin. Bir 'Ben ne yapıyorum ya' deyin. Siz bunları yazarken utanmıyorsanız beni hiç utanmam. Üşenmedim, paylaştım gözüme takılanları, kim bilir daha neler vardır. Her şeyi geçtim ben tanımadığım birine böyle şeyle yazsam, eşim, doktum okur rezil olurum diye utanırdım. Yazıklarınız benden hiçbir şey götürmez. Sadece ve sadece sizin için utanç verici" diyerek tepki gösterdi.

Özaslan'ın paylaşımıysa şu şekildeydi: