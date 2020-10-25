'Sorgu Sual' programında zor anlar yaşayan Şevval Şahin: CNN Türk'e dava açacağım

CNN Türk ekranlarına gelen ‘’Sorgu Sual’’ programına konuk olan 2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, zor anlar yaşayıp programı terk edip geri dönmüştü. Soruları yanıtlayamayan Şahin, sosyal medya gündemine oturmuştu. Ünlü model, söz konusu olaya ilişkin kanala dava açacağını belirterek takipçileriyle yaşananları paylaştı.

‘’Beni önek Türk kadını mı yapacak?’’

Masaya oturma nedeninin sosyal projeyle ilgili olduğunu belirten Şahin, bir anlaşma yaptıklarını ve anlaşma içerisinde rahatsız olduğu konuların açılmayacağının konuşulduğunu dile getirdi. Koronavirüs, parti ve Türklüğünü sorgulayan sorularla karşılaştığını aktaran Şahin, ilk etapta gerilip menajerine gittiğini belirtti.

İstiklal marşını söylemediğini belirten ünlü model ‘’Söylesem beni önek Türk kadını mı yapacak? 6 yaşından beri İngiltere’deyim ve orada büyüdüm.’’ diye yanıtladı. Bütün eğitimini İngiltere’de aldığını belirten Şahin, bazı konuları bilmemesinin normal olduğunu aktardı.