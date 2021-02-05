Songül Karlı'nın mini elbiseli pozu gündem oldu!

Songül Karlı, birkaç ay önce eski kocası tarafından dolandırıldığını, psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını açıklamıştı. Karlı, sosyal medyada gündeme oturmayı başardı. Mini elbiseli pozunu Instagram uygulaması üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Güzel şarkıcı Instagram uygulamasını aktif bir şekilde kullanıyor. Taytlı fotoprafından sonra bu sefer de mini elbiseli pozuyla gündeme geldi. Fotoğraf çok fazla beğeni ve yorum aldı. Fotoğrafın altına “Yoldayım bekleyin biraz.” Yazan Karlı’nın fotoğrafının altına bir sürü iltifat mesajı geldi. Eşiyle yaşadığı kötü olaylardan etkilenen şarkıcıya bir sürü destek mesajı geldi.

Songül Karlı’nın estetikli olduğuna dair birçok iddia sosyal medyada dolaşıyordu. Songül Karlı, kendisine yönelik yapılan estetik iddialarını yalanladı. 47 yaşındaki şarkıcı, sadece meme küçülte ameliyatı yaptırdığını açıkladı.

