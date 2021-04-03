Songül Karlı'nın bornozlu pozları sosyal medyada olay yarattı!

Son zamanlarda açıklamalarının yanı sıra cesurca yaptığı paylaşımlarla da gündemde sürekli yer alan Songül Karlı'nın son paylaşımları yine olay yarattı. Bonozlu haliyle poz veren güzel şarkıcı takipçilerinin dikkatini kısa sürede üzerine çekmeyi başardı.
Güzel şarkıcının pencere önüne geçerek verdiği pozları sosyal medya hesabında paylaşırken, paylaşımın altına bahar ayları ile ilgili sözler yazdığı görüldü. Karlı'nın arka arkaya yayınladığı bonozlu fotoğrafları kısa süre içerisinde beğeni rekoru kırdı.
Son Güncelleme: 03.04.2021 20:23