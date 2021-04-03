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Songül Karlı'nın bornozlu pozları sosyal medyada olay yarattı!

Ünlü şarkıcı ve program sunucusu Songül Karlı, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı bornozlu pozlarıyla olay yarattı.

03 Nisan 2021 Cumartesi 20:23
Songül Karlı'nın bornozlu pozları sosyal medyada olay yarattı!
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Son zamanlarda açıklamalarının yanı sıra cesurca yaptığı paylaşımlarla da gündemde sürekli yer alan Songül Karlı'nın son paylaşımları yine olay yarattı. Bonozlu haliyle poz veren güzel şarkıcı takipçilerinin dikkatini kısa sürede üzerine çekmeyi başardı. 

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden biri olan ünlü şarkıcı ve program sunucusu Songül Karlı, evinde camının önüne geçerek üzerindeki bonozla verdiği pozları Instagram hesabı üzerinden takipçileri ve hayranlarına paylaştı. Karlı'nın son pozları kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken Karlı'nın paylaşımı dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum aldı. 

Güzel şarkıcının pencere önüne geçerek verdiği pozları sosyal medya hesabında paylaşırken, paylaşımın altına bahar ayları ile ilgili sözler yazdığı görüldü. Karlı'nın arka arkaya yayınladığı bonozlu fotoğrafları kısa süre içerisinde beğeni rekoru kırdı.



Son Güncelleme: 03.04.2021 20:23
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Anahtar Kelimeler:
Songül KarlıBornozlu Pozlarıİnstagram
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