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Songül Karlı'dan iddialı paylaşım

Şarkıcı Songül Karlı, çok konuşulan sosyal medya fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi. Karlı, bikini üstü ve beyaz şortuyla poz verdiği yeni karesini takipçileriyle paylaştı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 18:57
Songül Karlı'dan iddialı paylaşım
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Ünlü şarkıcı Songül Karlı, eylül ayının sonuna gelinmesine rağmen tatil sezonunu henüz kapatmayan isimlerden biri. Geçtiğimiz günlerde oğlunun ‘Anne sürekli bir yerlerin konuşuluyor’ şeklinde yakındığını anlatan Karlı, yine çok konuşulacak bir fotoğraf paylaştı.


Daha önce 3 kez göğüs küçültme ameliyatı olduğunu açıklayan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir kez daha fiziğiyle meydan okudu. Tatiline kaldığı yerden devam eden Songül Karlı, bikini üstü ve beyaz şortuyla yeni bir paylaşım yaptı. Karlı’nın paylaşımı takipçilerinden tam not aldı.



Son Güncelleme: 28.09.2020 18:57
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Anahtar Kelimeler:
Songül KarlıSilikonOğlu
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