Songül Karlı'dan dudak uçuklatan pozlar

son günlerde eşiyle yaşadığı sorunlardan dolayı sık sık magazin gündemini işgal ediyordu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Karlı’nın eskisi gibi mutlu olduğu izlenimi oluştu. Kendisinia veren güzel şarkıcı, güzel vücuduyla dudak uçuklattı.

47 yaşındaki başarılı sanatçı ve sunucu Songül Karlı, zor günler geçiriyordu. Ancak sosyal medya hesabından spor yaptığına dair paylaşımlarda bulununca iyi olduğunu ifade etmiş oldu. Güzel türkücü aynı zamanda mini etekli bir poz verdi. Pandemi sürecinde spora yönelen başarılı sanatçı, yaz aylarının gelmesiyle sahalara geri dönmeyi planlıyor. Karlı’nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda evinde plates ve ağırlık çalıştığı görülüyor. Güzel vücudu da gözlerden kaçmıyor. Kendisine başarılar dileriz.