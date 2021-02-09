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Songül Karlı'dan dudak uçuklatan pozlar

Son günlerde magazin dünyasının gündemine sık sık gelen Songül Karlı sonunda isyan etti. Eşiyle yaşadığı sorunların ardından verdiği pozlar sonrasında moralim yerinde mesajı verdi.

09 Şubat 2021 Salı 17:56
Songül Karlı'dan dudak uçuklatan pozlar
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Songül Karlı son günlerde eşiyle yaşadığı sorunlardan dolayı sık sık magazin gündemini işgal ediyordu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Karlı’nın eskisi gibi mutlu olduğu izlenimi oluştu. Kendisini spora veren güzel şarkıcı, güzel vücuduyla dudak uçuklattı.

47 yaşındaki başarılı sanatçı ve sunucu Songül Karlı, zor günler geçiriyordu. Ancak sosyal medya hesabından spor yaptığına dair paylaşımlarda bulununca iyi olduğunu ifade etmiş oldu. Güzel türkücü aynı zamanda mini etekli bir poz verdi. Pandemi sürecinde spora yönelen başarılı sanatçı, yaz aylarının gelmesiyle sahalara geri dönmeyi planlıyor. Karlı’nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda evinde plates ve ağırlık çalıştığı görülüyor. Güzel vücudu da gözlerden kaçmıyor. Kendisine başarılar dileriz.



Son Güncelleme: 09.02.2021 17:56
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Anahtar Kelimeler:
Songül KarlıSpor
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