Songül Karlı'dan dekolte pozları gündeme geldi yaptırdığı estetik çok konuşuldu

31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:03
47 yaşındaki Songül Karlı
frikikler ile gündeme gelmeye devam ediyor. Son günlerde verdiği asansör poz
ları da çok konuşuldu. Estetik
leri üzerine yöneltilen sorulara ‘’Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm’’ diyerek açıklamada bulundu. Fakat birçok kişi tarafından da estetikler sayesinde Ajda Pekkan’a benzetildi.
Sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğrafların altına ‘Estetiği abarttın’ yorumları çoğalmaya başladı. Hiç estetiği olmadığı belirten Karlı’ya yorumlar gelmeye devam ederken Ajda Pekkan benzetmelerine de abartı olarak karşılık verdi. İnstagram üzerinden paylaştığı dekolte dolu pozları da gözlerden kaçmadı.
Son Güncelleme: 31.05.2021 15:03
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