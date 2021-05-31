Songül Karlı'dan dekolte pozları gündeme geldi yaptırdığı estetik çok konuşuldu

47 yaşındakifrikikler ile gündeme gelmeye devam ediyor. Son günlerde verdiği asansörları da çok konuşuldu.leri üzerine yöneltilen sorulara ‘’Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm’’ diyerek açıklamada bulundu. Fakat birçok kişi tarafından da estetikler sayesinde Ajda Pekkan’a benzetildi.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğrafların altına ‘Estetiği abarttın’ yorumları çoğalmaya başladı. Hiç estetiği olmadığı belirten Karlı’ya yorumlar gelmeye devam ederken Ajda Pekkan benzetmelerine de abartı olarak karşılık verdi. İnstagram üzerinden paylaştığı dekolte dolu pozları da gözlerden kaçmadı.