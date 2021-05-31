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Songül Karlı'dan dekolte pozları gündeme geldi yaptırdığı estetik çok konuşuldu

Son günlerde estetik ile gündeme gelen ünlü sayısı artarken bunlara Songül Karlı’da katıldı. Derin göğüs dekoltesi ile pozlar veren Karlı’ya estetik soruları yöneltildi. Ajda Pekkan’a benzetilmesi ile konuşulan Karlı bütün söylemlere cevap verdi. Konu hakkında merak edilenler haberimizde

31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:03
Songül Karlı'dan dekolte pozları gündeme geldi yaptırdığı estetik çok konuşuldu
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47 yaşındaki Songül Karlı frikikler ile gündeme gelmeye devam ediyor. Son günlerde verdiği asansör pozları da çok konuşuldu. Estetikleri üzerine yöneltilen sorulara ‘’Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm’’ diyerek açıklamada bulundu. Fakat birçok kişi tarafından da estetikler sayesinde Ajda Pekkan’a benzetildi.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğrafların altına ‘Estetiği abarttın’ yorumları çoğalmaya başladı. Hiç estetiği olmadığı belirten Karlı’ya yorumlar gelmeye devam ederken Ajda Pekkan benzetmelerine de abartı olarak karşılık verdi. İnstagram üzerinden paylaştığı dekolte dolu pozları da gözlerden kaçmadı.


Son Güncelleme: 31.05.2021 15:03
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Anahtar Kelimeler:
EstetikünlüSongül KarlıSosyal MedyaPoz
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