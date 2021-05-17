Songül Karlı sosyal medyayı sallamaya devam ediyor

Son dönemde adından sıkça söz ettiren Songül Karlı, paylaşımlarına devam ediyor. Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme gelen Karlı, bu paylaşımlara bir yenisini ekledi. Derin göğüs dekolteli fotoğraflarını paylaşan Karlı, sosyal medyanın gündemine oturdu. Karlı’nın paylaşımlarına kısa süre içerisinde beğeni yağarken, birçok kişi Songül Karlı’nın değişimine şaşırdı. Estetikli haliyle dikkat çekmeye devam eden Karlı, yaptığı paylaşımlarla da gündeme gelmeye devam ediyor. İşte Songül Karlı’nın paylaştığı son fotoğraflar...