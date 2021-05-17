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Songül Karlı sosyal medyayı sallamaya devam ediyor

Yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Songül Karlı, sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Son olarak göğüs dekolteli fotoğraflarını paylaşan Karlı, yine sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte o paylaşımlar...

17 Mayıs 2021 Pazartesi 23:39
Songül Karlı sosyal medyayı sallamaya devam ediyor
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Son dönemde adından sıkça söz ettiren Songül Karlı, paylaşımlarına devam ediyor. Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme gelen Karlı, bu paylaşımlara bir yenisini ekledi. Derin göğüs dekolteli fotoğraflarını paylaşan Karlı, sosyal medyanın gündemine oturdu. Karlı’nın paylaşımlarına kısa süre içerisinde beğeni yağarken, birçok kişi Songül Karlı’nın değişimine şaşırdı. Estetikli haliyle dikkat çekmeye devam eden Karlı, yaptığı paylaşımlarla da gündeme gelmeye devam ediyor. İşte Songül Karlı’nın paylaştığı son fotoğraflar...


Son Güncelleme: 17.05.2021 23:39
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Anahtar Kelimeler:
Songül KarlıMagazin
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