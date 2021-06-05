Songül Karlı sosyal medyada gündeme geldi

Magazin gündeminde günlerdir adını duyuran Songül Karlı yaptırdığı estetikler sonrasında şimdi de yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımın altına ‘Sıfır makyaj’ notunu düşen Karlı’nın takipçileri bu duruma inanmadı. Bundan önceki açıklamalarında sadece göğüs küçültme ameliyatı olduğunu estetik işlem görmediğini söyleyen 47 yaşındaki şarkıcı instagram konuşulan isimlerden oldu.

Fotoğrafın altına ‘yüzümde makyaj yok ‘ söylemleri sonrası aldığı yorumlar şöyle;

Çünkü kalıcı makyaj var..

Abla şaka mısın? Makyajın yok ama yüzünde tonlarca estetik var

Eski Songül nerde acaba?

Makyaj yok filtre var

Bambaşka biri gibisiniz.

Yüzünde yok ama dudağında var

Sosyal medya üzerinden bu tarzda yorumlar alan Songül Karlı adını estetik ile duyurdu.

‘’Ben hep güzeldim’’

Sosyal medya üzerinden başlatılan 20 yaş challenge akımına Songül Karlı’da katıldı. Yıllar önceki fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Songül Karlı ‘’Ben hep güzeldim’’ notunu da düştü. Bu notun üzerine ise takipçilerinden estetiksiz haliniz daha güzel yorumları gelmeye başladı.