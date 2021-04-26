Songül Karlı kırmızı mini elbisesiyle hayran bıraktı

Ünlü sunucu Songül Karlı, sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Karlı, yaptığı cesur paylaşımlarla sosyal medyada adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde eski eşi Metin Yüce tarafından dolandırıldığını ve büyüm mal varlığını kaybettiğini açıklayan Karlı, kötü günleri geride bırakıp önüne baktığı söylemişti. 47 yaşındaki sanatçı, geçtiğimiz günlerde ise imaj değişikliğine gitti. Saçlarını sarıya boyatıp kısaltan Karlı, yeni imajını kırmızılı mini elbisesiyle verdiği pozla takipçileriyle paylaştı.

Karlı’nın fit görünümü ve cesur elbisesiyle yaptığı paylaşıma kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.