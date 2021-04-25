Songül Karlı kırmızı elbisesiyle hayranlarının beğeni yağmuruna tutuldu

Türk halk müziğinin güçlü yorumcusu Songül Karlı son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Ünlü sanatçı eşinden geçtiğimiz yıllarda kendisini dolandırdığı iddialarıyla bir boşanma yaşamış ve oldukça zor günler geçirmişti. Karlı son günlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Songül Karlı sevenlerini bir kez daha kendisine hayran bıraktı!

Ünlü sanatçı eski eşi Metin Yüce’nin kendisini dolandırdığını söyleyerek zorlu bir boşanma süreci yaşamıştı. Yaşadığı zor günleri geride bırak güzel sanatçı kendisini sağlıklı beslenmeye ve spora verdi. 47 yaşındaki sanatçı yeni imajını takipçileriyle paylaşmasının ardından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Sanatçının yeni imajını beğenenler kadar tanıyamayan ve beğenmeyen de oldu.

Songül Karlı sık sık spor yaparken çektiği fotoğraf ve videoları profilinde paylaşıyor. Fit ve güzel vücuduyla takdir topluyordu. Son olarak kırmızı mini elbisesiyle verdiği pozuyla kısa sürede binlerce beğeni aldı. Sanatçıya övgü dolu yorumlar yağdı.

Songül Karlı kimdir?

15 Eylül 1973 İstanbul doğumlu karlı Türk Halk Müziği sanatçısı ve TV programı sunucusudur. Karlı ilk albümünü 1991 yılında Derman Sendedir ile sevenlerine sunmuştur. Ünlü yorumcu bugüne kadar ki müzik kariyerine 10 albüm ve 2 toplama albüm sığdırmıştır. En iyi kadın sanatçı ödüllerine layık görülmüştür.

Müzik kariyerinin yanı sıra TV programcılığı yapmıştır. 2007 yılında Songül Karlı ile Cumartesi adlı programı sunmuş ardından Fox’ta Uğur Arslan ile Su gibi adlı evlilik programı sunuculuğu yapmıştır.

Songül Karlı’nın Baykal Gümüş’ten bir çocuk sahibi olmuştur. İkinci evliliğini ise sunuculuğunu yaptığı Su Gibi isimli evlilik programında canlı yayında Metin Yüncü ile gerçekleştirmiştir. Bu evliliği Metin Yüncü’nüm kendisini dolandırması iddiasıyla sona ermiş ve 2017 yılında boşanmayla bitmiştir.